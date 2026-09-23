華女留學生韓國遇害｜疑犯精神病鑑定未通過　家屬冀引渡回國受審

25歲中國籍女研究生文文（化名）在韓國遭肢解棄屍，疑犯鄭昌聖（ZHENG CHANGSHENG）已完成調查還押移送檢方。

檢方認定，鄭昌聖因恐戀情曝光失去大學講師職位而勒斃女方；鄭昌聖因涉嫌謀殺、損毀及遺棄屍體等多項罪名，已被羈押起訴。目前，受害者家屬代表律師正爭取將鄭昌聖引渡回國受審。



2026年8月27日，韓國警方表示，已正式逮捕涉嫌殺害25歲中國籍女研究生並肢解棄屍的30多歲中國籍鄭姓男疑犯。大邱警方已派人前往疑犯供述的多個地點尋找被遺棄的屍體。此外，警方正進一步調查疑犯供稱的犯案動機是否屬實。鑑於犯罪手段極為殘忍，警方正考慮對疑犯進行精神病檢測。圖為女受害人照片。（網絡圖片）

《南方都市報》、《揚子晚報》報道，9月21日，大邱地方檢察廳宣布，鄭昌聖因涉嫌謀殺、損毀屍體、遺棄屍體、藏匿屍體以及以欺騙手段妨礙公務等罪名被羈押起訴。

針對作案動機，檢方認定，鄭昌聖因擔心與文文的戀愛關係曝光後，會影響其大學講師職位而殺害對方。

韓國慶尚北道警察廳官網公開疑犯鄭昌聖的信息及照片。 (Gyeongbuk Provincial Police Agency)

9月4日，韓國警方調查揭發，鄭昌聖與文文為情侶，此前兩人在爭執期間，文文曾威脅他要向校方公開戀愛關係，鄭昌聖害怕因此失業而作案。另警方確認，鄭昌聖的精神病態檢查表測試結果顯示，在滿分40分的測試中，其評估得分並未達到韓國所設定的25分界限標準，不屬於精神病態範疇。

根據大邱地方檢察廳刑事二部消息，鄭昌聖涉嫌於8月20日上午6時左右，在慶尚北道慶山市河陽邑的單身公寓內，將一名25歲中國籍女留學生勒死。

鄭昌聖還被控為掩蓋罪行而肢解該名女留學生的屍體，隨後將部分屍體遺棄在慶山、慶州、尚州、大邱和京畿道軍浦等地的垃圾場、山林和河岸邊，並將部分屍體藏匿於其住所。

此外，鄭昌聖涉嫌通過虛假報案稱受害者失蹤、男扮女裝、攜帶遇害人的手機前往大邱等方式妨礙警方調查，製造偵查混亂。

9月2日，遇害者家屬在社交平台發布聲明稱，正式委託臧梵清律師團隊代理本案全部跨境法律事務。臧梵清表示，其律師團隊正在積極探討通過外交與司法協助渠道推動將鄭某引渡回國受審執行刑罰的可能性。

《現代快報》報道，臧梵清介紹，家屬有3個核心訴求，包括希望案件真相完整查清，嚴懲兇手；推動疑犯引渡回國受審；妥善處理受害人的善後事宜。家屬深知引渡現實阻力巨大，但不願意因為難度高就放棄屬於逝者的法律權利。