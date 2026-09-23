北京國企原總經理趙磊貪腐判囚終身　任內公司與成龍、吳亦凡合作

9月22日，北京市第二中級人民法院公開宣判，北京市文化投資發展集團有限責任公司（簡稱「北京文投集團」）原總經理趙磊，因貪污、受賄罪成被判囚終身，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

此前，該集團原董事長周茂非已因同類罪名被判囚17年。趙磊掌舵上市公司「文投控股」期間曾與成龍、吳亦凡合作，2018年周茂非接手後，企業4年半虧損51億元（人民幣，下同），迫使公司最終破產重整。



北京市第二中級人民法院公開宣判，對趙磊以貪污罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以受賄罪判囚10年，罰款50萬元；決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。責令趙磊退賠被害單位經濟損失。追繳趙磊受賄違法所得，予以沒收，上繳國庫。在案查封、扣押、凍結的財物，依法予以處理。

北京市文化投資發展集團有限責任公司原總經理趙磊，因貪污、受賄罪成被判囚終身。（中國基金報）

2022年3月，趙磊因涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查。同年4月5日，趙磊被開除黨籍、開除公職。

2025年3月20日，北京文投集團原黨委書記、董事長周茂非，同樣因貪污、受賄罪成入監，數罪併罰獲刑17年，罰款300萬元。追繳其貪污違法所得，發還被害單位；追繳其受賄違法所得及孳息予以沒收，上繳國庫。

公開信息顯示，北京文投集團成立於2012年12月，是由北京市政府授權北京市國有文化資產管理中心成立的國有獨資公司，註冊資本60億元，為市屬一級企業。

文投控股曾是文投集團下屬上市公司，趙磊、周茂非曾先後擔任文投控股董事長。該公司一度與成龍、吳亦凡合作，馮小剛、張國立、李冰冰、黃曉明曾間接持股。

2019年11月22日，由文投控股股份有限公司主辦的金雞百花電影節系列活動——「CIH+」文投之夜在廈門舉辦，北京文投集團黨委書記兼董事長周茂非、成龍、徐崢等人出席。（微博＠環球銀幕）

2015年，文投控股股份公司借殼瀕臨退市的松遼汽車上市，文資控股（北京文投集團參股公司）成為控股股東，耀萊文化成為第二大股東，君聯嘉睿成為第三大股東。同年8月，文投控股收購耀萊文化子公司江蘇耀萊影城管理有限公司，成為耀萊影城的控股股東。

據公告顯示，耀萊影城獲得成龍授權，有權在各「耀萊成龍國際影城」、「耀萊國際影城」等影城營運項目中，商業使用成龍的姓名、肖像和品牌形象。

根據年報顯示，文投控股投資的《功夫瑜伽》《英倫對決》《天將雄獅》《絕地逃亡》《鐵道飛虎》等5部影片總票房共有46.1億。雙方共同打造的耀萊成龍國際影城更在業界迅速崛起，多次成為全國影院票房冠軍。

2019年11月22日，由文投控股股份有限公司主辦的金雞百花電影節系列活動——「CIH+」文投之夜在廈門舉辦，北京文投集團黨委書記兼董事長周茂非、成龍、徐崢等人出席。（微博＠環球銀幕）

另一個股東君聯嘉睿，彼時則有馮小剛、李冰冰、張國立、黃曉明等明星股東。

2016年6月，耀萊影視與吳亦凡所屬公司的香港星睿文化達成委託協議，吳亦凡在中國大陸範圍內的廣告、電影等演藝事務，將由耀萊影視全權代理和全面負責，並肩負維護此間衍生的各項演藝人員合法權益的責任。

公告顯示， 2015年至2017年，耀萊藝人經紀業務與成龍、吳亦凡等藝人展開深度合作，這3年間的經紀業務收入分別為7079.97萬元、7141.51萬元、7494.71萬元。在2017年12月，文投控股在一場重組說明會上，特別強調吳亦凡是文投控股旗下簽約藝人。

2017年10月，文投控股公告稱，趙磊因個人工作變動，辭任董事長等相關職務。此後，在2018年1月到2022年7月周茂非擔任董事長期間，文投控股淨利潤連續虧損，4年半累計虧損額高達51億元。直到2022年7月，周茂非因「個人原因」辭職。