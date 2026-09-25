習近平訪美｜國民黨憂台灣淪談判籌碼　民進黨強調台美長期合作

國家主席習近平與美國總統特朗普舉行會談後，國民黨立委憂慮台灣可能成為美中談判籌碼，國民黨主席鄭麗文則呼籲賴清德，應以台灣人民的安全與利益為念，設法打開兩岸對話的大門，為台灣爭取和平、降低戰爭風險；民進黨則強調台美合作具有長期基礎，不應將台灣形容為「上菜單」，並駁斥台灣成籌碼的說法。



據新華社報道，習近平要求美方「慎重處理台灣問題」，並希望美國堅持反對「台獨」。美國方面，特朗普在公開講話中則沒有提及台灣。



新華社率先在北京時間凌晨零時45分發布習近平「希望美方堅持反對『台獨』」的這一句話。（新華社）

國民黨主席鄭麗文表示，中美兩國元首五個月內二度會面，這對台灣最大的提醒就是，當華府與北京都在為自身利益尋找新的平衡，台灣更要掌握自己的方向，為自身爭取最大的安全與利益，鄭麗文也跟賴清德喊話，「美中領導人5個月都能見兩次，為什麼兩岸卻連基本溝通都做不到。」

國民黨立委李彥秀稱，如果中國大陸和美國持續推進落實「建設性戰略穩定關係」，對台灣有樂觀和隱憂。她解釋道，一方面，這可能降低雙方在貿易和科技領域的對抗，大幅降低台灣貿易和出口的不確定性；但台灣也須注意美國對亞太議題的優先排序是否發生變化，台灣的優先性是否因此落在歐洲與中東之後。

2026年9月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮北門廊迎接中國國家主席習近平（左）出席國宴。

民眾黨團總召陳清龍則稱，美國此前曾多次表示第二批對台軍購沒有問題，希望美國真正將台灣視為民主夥伴，而不是談判桌上的籌碼。他也要求台灣官方針對習特會可能帶來的各種情境預擬應對方案，做最壞打算，並確保對台軍售不因而延宕。

民進黨團書記長范雲表示，美日韓三國外長此前公開表達支持台灣，顯示台海和平仍是各方共同關切，並非國民黨所說的台灣被擺上「菜單」。民進黨立委陳冠廷則稱，台灣除了等待軍售，也應同步加快發展不對稱戰力、推動國防自主，並加強台美共同生產與供應鏈合作。