習近平致辭提美籍教師賽考斯助中國「沙漠變森林」　本人激動回應

中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三天的國事訪問。當地時間9月24日晚，習近平和夫人彭麗媛出席美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在白宮舉行的歡迎宴會。



宴會上，習近平發表致辭，講述了一段跨越二十多年的中美民間友好故事——美國友人「賽考斯」（Ronald Sakolsky）資助中國治沙人殷玉珍種樹的往事。習近平表示，中美人文交流有利於促進兩國人民心靈溝通，為中美友好合作厚植了民意基礎。



20多年前，賽考斯資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。（中國新聞社）

20多年前，賽考斯資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。（中國新聞社）

綜合《澎湃新聞》、《觀察者網》報道，習近平提到，20多年前，一位名叫賽考斯的美國人資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。

習近平致辭提賽考斯 本人激動回應：不敢相信

得知自己和殷玉珍的故事出現在宴會致辭，賽考斯表示很激動，「這一切出乎意料，這太不可思議了，要是我有頭髮的話，頭髮都能像愛因斯坦那樣直接豎起來。」賽考斯表示，希望在未來能有機會再次重返中國，「中國已經實實在在成為了我的第二故鄉。我在那裏有家人、朋友、學生。」他稱，自己有兩個目標，一是種下一棵樹或一株植物，二是必須搭建起兩國之間的橋樑。

得知自己和殷玉珍的故事出現在宴會致辭，賽考斯表示很激動。（中新社）

正值中秋之際，賽考斯還分享了一則給中國朋友的消息，「我說，我此刻正在仰望月亮，而他們那邊看到的也會是同一輪月亮。這恰恰傳遞出一個道理：我們共處同一個地球，我們必須守護地球，也必須善待彼此。美國應當做中國的朋友，中國也應當做美國的朋友。只要美中兩國向世界展示可以成為朋友，世界其他國家也會如此。」

1999年，「賽考斯」跟隨「中美教師交換項目」來到中國任教。（美中關係全國委員會）

26年前籌集5000美元與中國治沙人一起種樹

26年前，賽考斯跟隨「中美教師交換項目」來到中國任教。他從電視報道中看到治沙人殷玉珍在毛烏素沙地種樹的故事，深受觸動，花費兩個月時間籌集了5000美元，並於次年前往毛烏素沙地，與殷玉珍一起種樹。如今，用這筆錢栽下的樹苗已長成5萬多棵大樹。賽考斯稱，「從踏上中國土地的第一刻開始，我就希望別人不要把我當成一個『外國人』，我希望自己能夠真正融入當地。」

中間紫色衣服為賽考斯。（美中關係全國委員會）

26年後，賽考斯仍堅持認為，對於一個希望真正理解中國的美國人來說，重要的事是去尋找故事的另一面。「如果我們能把注意力放在彼此的共同點上，而不是只盯著彼此的差異，我們就能夠克服很多障礙。」

賽考斯表示，中美關係同樣如此。「在我們今天所生活的這個時代，中美之間保持關係尤其重要。因為中國和美國都是這個世界上極其重要的國家。這一點沒有辦法否認。如果我們能夠開始建立起更好的關係，那麼世界上的其他國家也會受到影響，跟隨我們的腳步。」

中間紫色衣服為賽考斯。（美中關係全國委員會）

賽考斯：相信兩國元首會晤會催生積極進展

習近平在致辭中表示，「中美人文交流有利於促進兩國人民心靈溝通，為中美友好合作厚植了民意基礎。」賽考斯在回應中表示，中美兩國人民即使來自不同的文化，也完全可以友好相處，相信兩國元首會晤會催生積極進展，推動美中雙方開展更多合作。「中國有很多值得我們學習的地方，美國同樣也有很多可以和中國分享的東西。」

2026年9月24日，美國總統特朗普在白宮舉行國宴招待中國國家主席習近平。 （路透社）