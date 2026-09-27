全國最大　百蚊直入｢未來世界｣睇機械人勁歌熱舞沖咖啡｜附資訊

試想像一下：清晨喚醒你的不是鬧鐘，而是家居機械人沖泡咖啡的香氣；走進超市，機械店員正將貨品排列得井井有條；來到球場，熱血沸騰的機械人球賽正在上演......



走進武漢湖北人形機器人創新中心，這些「未來世界」的想像，統統化為現實。遊客可近距離接觸時下最頂尖的人形機械人，了解它們的訓練過程，體驗最前沿的科技震撼。



湖北人形機器人創新中心 全國規模最大

位於武漢中國光谷數智經濟產業園的湖北人形機器人創新中心，是全國規模最大、場景最豐富、機械人款式最多的人形機械人創新中心之一，去年（2025年）6月揭幕後，迅即成為企業和學校的熱門參觀地。

創新中心除了團體接待，亦歡迎公眾參觀。大家點開微信公眾號「湖北人形機器人創新中心」填寫個人資料，付100元（人民幣，下同）入場費，便可走進由人形機械人主導的「未來世界」一探究竟。

腦袋幻想創新中心應是那種色調冰冷的科技園區，但遊客腳未跨進大門，門口的迎賓機械人就主動親切問候，上前握手，熱情的接待打破大家對機械人的刻版印象。

靈活性、協調和平衡力，是衡量人形機械人先進程度最直觀的指標。這裏的機械人就安排了一場勁歌熱舞，向前來的訪客展示實力。

精密的機械肢體隨着節奏精準律動，硬梆梆的金屬大腿的靈活性和扭動跨度堪比真實的肌肉，帶動小腿、腳腕輕快轉動，在空氣中劃出俐落的曲線；下一秒音樂一轉，機械人沉肩墜肘，轉身推手行雲流水，將太極的神韻展現得淋漓盡致，令人目不暇給。

機械人貼地實習23個生活場景 訓練員手把手教學

湖北人形機器人創新中心規模龐大，開放遊客參觀的展示區和數據採集場佔地約7,000平方米。

這裏由省科投集團牽頭，聯合中國機械工程與智慧製造領域的頂尖科學家，以及北京大學武漢人工智能研究院、光谷華匯、光谷東智等單位興建，設有專門培訓人形機械人的「三場一基地」，即是動作訓練場、數據採集場、應用實踐場和人才培養基地。

在湖北人形機器人創新中心，訓練員會透過兩個方法把簡單動作傳授予機械人：其一是直接穿戴VR設備操控它們完成任務，其二是在真實操作場景中戴上相機和手套採集數據，藉以訓練機器人。（Getty/當代中國授權）

創科項目並非曲高和寡的實驗研究，落地應用非常重要。

在湖北人形機器人創新中心的應用實踐場，機械人正在家居、超市、工廠、餐廳、實驗室和醫療設施等23個真實生活場實習，遊客可一睹它們整理貨架上的薯片、清潔家居、在餐廳學沖咖啡等貼地生活流程。

現場大家所見每個流暢精準的動作，都是機械人和訓練員千錘百練的成果。

機械人如何學習執行細緻的任務？這裏的訓練員，向遊客展示了其中一個方法。

湖北人形機器人創新中心總面積約12,000平方米，開放遊客參觀的展示區則佔7,000米。它是全國規模最大、場景最豐富、機械人款式最多的人形機械人創新中心之一。（（視覺中國/當代中國授權）

在湖北人形機器人創新中心，機械人附近經常伴着一位戴着VR眼鏡的年輕人，他們就是機械人的專屬訓練員。他們一般會利用操作手抦，手把手向機械人傳授諸如伸手取物、投入購物籃等的基本動作。而機械人則透過反覆操練，將動作做到精準。

Al機械人科創催生了新的就業職位—人形機械人訓練員。這些來自職業院校的年輕人會透過動態捕捉技術器材，把人類的操作動作轉化為數據，輸入到機械人的系統，讓它們模仿學習，不斷優化，提升精准程度。 （視覺中國/當代中國授權）

5分鐘簡單動作拆成8,000幀數據 供機械人消化

別小看訓練員的工作，因為每個簡單任務背後，都蘊藏着大量的數據和心力。

一套看似簡單的5分鐘動作，就需要被分拆成7,000至8,000幀的數據，而每182幀圖像畫面之上，更需要附上一段文字描述，幫助機械人理解和吸收。

佔地約200平方米的光谷人形機器人7S店猶如「縮小版」的機器人展示場，現場有機械人示範踢足球、撃鼓演奏、跳舞、打拳，不少家長帶孩子來參觀，接觸新科技。（視覺中國/當代中國授權）

湖北人形機器人創新中心的機械人每日可採集到24,000條數據，一年下來就有600多萬條。

不過，並非所有數據都會保留。工作人員會在後台把機械人採集回來的數據逐項審核，不熟練的數據會被剔走，只保留達標到位的動作記憶，把這些數據用來餵養大模型。

所謂熟能生巧，現今的機械人愈來愈聰明，也是多得前人種樹。

光谷人形機器人7S店負責人表示，希望把科技成果從實驗室搬進商圈，激發市民對AI產品、特別是人形機械人的想像和期待。（Getty/當代中國授權）

目前湖北人形機器人創新中心所在的光谷，已成為機械人產業鏈聚集區，周邊匯聚了超過800家人工智慧（AI）與大模型企業，涵蓋軟硬體和演算法等各個層面，形成一個「15分鐘創新圈」。

同場加映：首家光谷人形機器人7S店

去年底（2025年11月），由湖北人形機器人創新中心打造的全國第一家光谷人形機器人7S店，亦在光谷創新天地商業公園開幕。

所謂「7S」，是將銷售、配件、服務、資訊回饋、解決方案、展示、培訓7大功能整合，把機械人由研發設計到用戶的最後一環全面打通。

這裏同樣可以近距離接觸最頂尖的人形機械人。最重要的是，你可真金白銀把它們帶回家，將曾經在世界人形機器人運動會奪金的「光子H1」，變成你的家庭成員。不過，要把明星機械人收歸囊中一點不便宜，索價55萬元起跳。

全國首家光谷人形機器人7S店在2025年11月11日開幕，設有文旅導覽、工業製造、康養護理等10多個應用場景的機械人展示。店內消費豐儉由人，由19.9元（人民幣）一局的機甲對戰體驗到70萬元的高端人形機器人都有。（Getty/當代中國授權）

哪怕你帶不走一台明星機械人，即使只是花19.9元和這裏的機甲大戰一局，也足夠令每一個來到這裏的訪客眼前一亮。

旅遊小資訊

湖北人形機器人創新中心

地址：湖北省武漢市東湖高新區（中國光谷）光谷數字經濟產業園內

預約方法：於微信公眾號「湖北人形機器人創新中心」點選「預約參觀」，填寫個人資料及預約到場時間

門票：100元人民幣，另設遙操機械人體驗（79元）、格鬥機械人體驗（79元）等額外付費項目

建議逗留時間：2小時

光谷人形機器人7S店

地址：湖北省武漢市東湖高新區（中國光谷）光谷創新天地商業公園L1層

營業時間：10am-10pm

門票：免費入場

建議逗留時間：1-2小時

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閲讀：