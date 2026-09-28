國常會：研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施

撰文：朱加樟
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央視報道，國務院總理李強9月28日主持召開國務院常務會議，研究宏觀政策發力提效、促進有效投資有關工作等。會議指出，要研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施。

國務院總理李強。（新華社）

會議指出，針對當前經濟運行中出現的問題，要加大宏觀政策逆周期調節力度，推動經濟持續向新向優向好發展，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議指出，要加緊加力推動各項政策落地落實，存量政策要進一步增強實施效能，加快各類債券發行使用進度，推動「十五五」規劃、「六張網」實施方案等明確的重大工程項目儘早開工建設，推進老舊水庫、老舊糧庫改造提升，加力實施擴投資、促消費貼息政策。

要推出一批務實管用的增量政策，優化財政支出安排，用好地方政府債務結存限額，綜合運用並適時調整貨幣政策工具，增加科技創新和技術改造、支農支小等再貸款額度，研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施。

要上下協同合力穩投資，高質量做好項目準備，激發民間投資活力，加強投資項目要素保障，提高投資審批效率。要繼續研究儲備提振內需的政策舉措，謀劃更多帶動性強的工作抓手，完善相關配套措施，鼓勵有條件的地方先行先試。

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