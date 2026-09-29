內地中秋檔票房僅2.7億跌回13年前　13部新片總收入不敵《牛來》

9月25日至27日是內地中秋假期，然而與假期人潮相反的是電影市場票房持續低迷，假期期間總票房僅2.7億元（人民幣，下同），回到13年前水平，僅高於中秋檔僅一天的2025年。



據內地電影售票平台「貓眼」統計數據，截至9月27日21時，2026年內地中秋檔總票房2.69億人民幣。2025年中秋檔僅一日，當時票房約為2億；2026年數據僅高於去年，在再上一次中秋檔票房不足3億元已是2013年。

中秋檔票房僅2.7億，回到13年前水準。

今年中秋節，13部國內外電影集中上映，仍難挽救蕭條市場。成功奪得中秋檔電影票房冠軍的仍為漫威老片，《復仇者聯盟4：終局之戰（加碼臻享版）》，這也是有記錄以來首部同時拿下勞動節檔期（五一勞動節）和中秋節檔期票房冠軍的電影。

曾被看好的《敦煌英雄》，曾預計票房能超10億，然而僅收穫1400多萬。另外，中秋檔十多部影片票房總收入，還不敵此前大爆的《牛來》。而恐怖片《倒「忌」時》甚至慘成「零票房」電影無奈撤出中秋檔，於10月8日再上映。

（《牛來》劇照）

中秋檔票房前十。

據《財新》分析，今年3個小長假（5日以內假期）中，中秋檔觀看人次最少，同時另外兩個小長假票房也十分低迷：清明檔（4月4至6日）較去年同期跌20%，端午檔（6月19至21日）跌12%。