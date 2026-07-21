功夫女足｜上映10天票房突破15億　如果真是爛片為何那麼多人看？

極限定檔的《功夫女足》，讓內地暑期檔又熱起來了。上映10天，票房就已突破15億元（人民幣，下同），位列2026年度票房前三。但與此同時，「難看」、「爛片」等話題登上內地熱搜，豆瓣評分也從開分的6.6降至6.5，這個分數，在周星馳過往導演的電影中，排名倒數第二。



相比之下，豆瓣評分7.4、被評為豆瓣2026最值得期待華語電影的《抓特務》，在上映了32天後，票房僅有1.18億元。

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評分和票房冰火兩重天，豆瓣評分不再能夠檢驗一部電影的好壞了嗎？

如果是爛片 為什麼還有那麼多人看？

《功夫女足》口碑與票房的分化，正說明了這樣一個事實：當代觀眾對電影的評價標準和付費意願已悄然轉變。

有的觀眾認為，《功夫女足》演技尷尬、特效做得像AI……所謂「周星馳」，也不過是對過往情懷的消費。

當然，也有不少觀眾覺得，《功夫女足》能讓大家在影院中開懷大笑，劇情中還穿插各種對參賽國的辛辣諷刺，立意也具有極高的思辨性，作為商業片已經合格，甚至放言：為了「周星馳」三個字就值了！

其實仔細分析，會發現雙方的評價從來不在一個維度上：一種是從藝術性出發鑑賞電影，另一種則是希望在電影中獲得情緒價值。

用藝術價值來衡量，《功夫女足》的畫面質感比較粗糙，相較於過往作品，人設和劇情的層次感也不夠豐富，周星馳作為知名導演，沒有讓觀眾看到期待中的突破，失望也是人之常情。

不過，回顧周星馳過往作品不難發現，那些誇張到失實的特效一直就是他的風格，而且和片中那些無厘頭笑點適配性很強。最重要的是，電影裏一以貫之的「草根視角」依然沒變。

如果說2001年《少林足球》中的那句「做人沒有夢想，和鹹魚有什麼區別」，在黃金年代給那些還在努力追求夢想的年輕人打了一針雞血，那麼《功夫女足》中的「踢球就是為了踢球」則是剝離了輸贏與功利，在焦慮和內卷的大環境中給了年輕人一劑解藥。

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《功夫女足》妙就妙在，它藉助對輸贏的辯證思考，允許觀眾在電影院裏短暫卸下包袱。 這未必需要多高的藝術價值，但給足了情緒價值。

草根與民族：觀眾在電影院裏尋找「自己人」

分歧的產生，也證實了這樣一種現象：愈來愈多的觀眾更加注重電影的情緒價值，同時也在構建自己的身份認同。這種身份認同，具體來說又分為兩個層面。

一是「草根認同」，觀眾更樂於從小人物身上獲得共鳴。就像《給阿嬤的情書》裏的南枝，守護了淑柔一家人長達十八年，雖然她也只是一個平凡普通的女性，但她身上那股堅韌溫柔的力量，卻比驚天動地的宏大敘事更能深入人心。

同樣，周星馳電影裏也擅長書寫小人物，過往作品中，主角的困境往往通過他人明晃晃的羞辱打罵呈現出來，觀眾可以在電影中直觀感受到當時香港社會清晰分明的階級關係。

而《功夫女足》裏的人物困境，更像是一種無形的社會壓力：害怕在愛中受傷、害怕失敗、害怕被年齡束縛……這些都是當今時代大多數普通人的煩惱，所以才能引發共鳴。

觀眾對「草根」的偏好，甚至延續到了銀幕之外。「啃老」3年追逐夢想的餃子，用小成本闖出大市場的藍鴻春，他們自身的人生經歷，就是小人物努力追夢的現實存在，與電影本身構成了深刻的互文。

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相反，韓紅的「走個面兒」很難不讓人覺得是在道德綁架，而隨後馮小剛被扒出的「垃圾觀眾」言論，更是直接把觀眾推到了創作團隊的對立面，在這種情況下，觀眾又如何能夠心甘情願地走進電影院？

除了作品的「草根視角」，「民族認同」也逐漸成為觀眾解讀電影的獨特角度。《哪吒2》發行期間，網友們就流行從這一視角解讀片中隱喻。這種偏好同樣能在《功夫女足》中看見，如梨花隊小動作很多，珊瑚隊講究蠻力輸出等。

時代在變 創作者如何與觀眾平等？

回到問題本身，為什麼同樣是情懷，觀眾願意看《功夫女足》，卻不願看《抓特務》？

一是因為，周星馳相對於馮小剛，他的口碑在大眾眼中還算立得住。近二十年來周星馳推出新作品的頻率較低，其中《美人魚》還創下當時中國影史票房紀錄，不少片段衍生出大量二創短影片，說明《美人魚》在年輕群體中具備極強的流通性。

近二十年來周星馳推出新作品的頻率較低，其中《美人魚》還創下當時中國影史票房紀錄，不少片段衍生出大量二創短影片，說明《美人魚》在年輕群體中具備極強的流通性。（《美人魚》劇照）

而馮小剛自2017年《芳華》後票房斷崖式下滑，多部作品票房在1億元到3億元之間。儘管《抓特務》口碑尚可，但票房號召力已大不如前，上映11天才艱難破億。

此外，周星馳的《功夫女足》，用一種更為平等的姿態滿足了當下觀眾的需求。它不追求什麼宏大的意義，不拔高價值，只用一些簡簡單單的笑點，讓觀眾在忙碌的生活裏暫時放下包袱，輕輕鬆鬆地開心一下。

《功夫女足》拋棄了過往周星馳作品裏的極致敘事：主角被欺壓到底層、逼到絕境，然後靠努力拼出一線希望。曾經觀眾還能代入其中，跟著角色一起鉚足了勁想贏。

但在社會競爭日益激烈的今天，強調「努力就有回報、堅持就會勝利」免不了會有說教感，「想要贏」的那股勁也容易讓觀眾感到疲倦。所以這一次，周星馳要傳遞的價值觀變了：先放下贏的執念。如果所有困境都沒法得到確切的解決，那就先讓自己在心態上獲得鬆弛。

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這恰恰契合了當下的時代情緒：人們一邊害怕落後於社會時鐘，一邊又不想再被「必須贏」的枷鎖捆綁。正如片中的那句「be water my friend」，這不是在逼迫觀眾去共情或認可，而更像是朋友般的平等交流，自然不會有說教感和爹味。

當然，不同的導演有權做出不同的取捨，但兩者引發的輿情反映了這樣一個道理：如果創作者只在乎表達自己想要表達的內容，對時代情緒沒有敏感度，甚至不把觀眾當回事，那就要承受好被負面輿情反噬的後果。電影不該是導演或觀眾任何一方的獨白，而是雙方不斷流動的對話。

所以，大家願意為《功夫女足》付款，不是雙標，也不是有多偏愛周星馳。「情懷牌」也並非免死金牌，如果他的下一部電影沒能跟上觀眾的步伐，那麼「周星馳倒欠觀眾一張票」的調侃，或許真的會成為現實。

而觀眾的態度及變化，也給所有創作者敲響了警鐘：世界上不存在永遠的天才導演，只有及時跟上社會觀念變遷、做出符合當下時代作品的創作者，才能讓觀眾持續買賬。

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