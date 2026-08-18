《牛來》票房預測1.35億　力壓梁朝偉楊紫瓊作品　狠甩奧斯卡巨製

近日，國產動畫電影《牛來》熱度與爭議齊飛。這部上映初期10天累計票房僅7705元（人民幣，下同）的破格作品，貓眼專業版最新預測其總票房或高達1.35億元。

截至8月18日下午1時，《牛來》總票房已突破1800萬元，若總票房達到1.35億，即登上2026年度全國總票房排行榜第35位。

《牛來》票房已輕鬆碾壓多部明星大片、名導巨製及國際獲獎作品，譬如奧斯卡影后楊紫瓊主演的《魔方小姐》（It's My Time）、梁朝偉主演的《寂靜的朋友》（Silent Friend）以及曾獲第98屆奧斯卡9項提名的《Marty Supreme：癲造之才》（內地譯名：至尊馬蒂）。



《牛來》最新票房預測漲至1.35億。（互聯網圖片）

動畫電影《牛來》靠着極致粗糙的成片質感，在上映十餘天後突然引爆全網、登上熱搜，票房和排片逆勢暴漲。（《牛來》劇照）

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從票房7705元逆襲狂攬1.35億？

近日，動畫電影《牛來》因製作粗糙、上映10天票房僅7705元被嘲笑，卻意外引爆全民獵奇圍觀。8月15日，《牛來》全國排片從最低不足5場急增至1779場。8月16日，排片更激增至1.4萬場。

8月17日，貓眼專業版預測動畫電影《牛來》的總票房約為1.35億元。若預測目標達成，《牛來》將躋身2026年度全國總票房排行榜第35位，超越《抓特務》、《星河入夢》、《用武之地》等大投資商業巨製。

按照目前成績，《牛來》票房已經超越多部明星大片、名導巨製及國際獲獎作品。（互聯網圖片）

據網民統計，按照目前成績，《牛來》票房已經超越多部明星大片、名導巨製及國際獲獎作品，包括奧斯卡影后楊紫瓊和內地當紅小生劉昊然主演的《魔方小姐》、梁朝偉主演的《寂靜的朋友》、獲奧斯卡9項提名的《Marty Supreme：癲造之才》、中港合拍劇情片《一個男人和一個女人》。

《魔方小姐》（1,637萬）：奧斯卡影后楊紫瓊、劉昊然主演

《森中有林》（1,618萬）：于和偉、高圓圓主演

《我的朋友安德烈》（1,579萬）：劉昊然、董子健主演

《蜂蜜的針》（1,301萬）：袁泉、耿樂、寧靜主演

《寂靜的朋友》（520萬）：梁朝偉主演，曾獲第82屆威尼斯影展費比西獎

《一個男人和一個女人》（385萬）：投資高達2億元，管虎執導，黃渤、倪妮主演，豆瓣評分5.2，上映不足一月即撤檔

《Marty Supreme：癲造之才》（至尊馬蒂）（386萬）：美國演員「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演，曾獲第98屆奧斯卡9項提名及第83屆金球獎最佳男主角

《情感價值》（168萬）：第98屆奧斯卡金像獎中榮獲「最佳國際影片」，並獲得奧斯卡9項大獎提名

《密探》（104萬）：2025年康城影展獲獎影片/巴西電影

《Marty Supreme：癲造之才》曾獲第98屆奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳導演、最佳剪輯等9項重磅提名。（Marty Supreme：癲造之才劇照）

《Marty Supreme：癲造之才》曾獲第98屆奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳導演、最佳剪輯等9項提名，主演添麥菲查洛美也憑該片斬獲第83屆金球獎音/喜類最佳男主角。

而梁朝偉、蕾雅·賽杜（Léa Seydoux）、盧娜·韋德勒（Luna Wedler）領銜主演的電影《寂靜的朋友》於2026年4月25日在中國藝術電影放映聯盟專線上映，該片曾獲得第82屆威尼斯影展「國際影評人聯盟獎」。

梁朝偉主演的電影《寂靜的朋友》曾獲得第82屆威尼斯國際電影節費比西獎。（《寂靜的朋友》劇照）

有電影導演在微博發文痛心坦言，《牛來》爆火帶來了巨大的心理衝擊。（微博截圖）

電影《牛來》爆火 讓從業者心灰意冷

《牛來》爆火讓觀影者覺得莫名其妙的同時，也讓電影從業人大失所望，近日「電影牛來爆火讓從業者心灰意冷」詞條衝上微博熱搜。有執導作品《全城追緝》（票房僅30萬）的導演崔景宣在微博發文痛心坦言：「看着（票房）落差，會不會認認真真拍電影，是不是已經沒有意義了？不是抱怨結果，只是一個普通創作者最真實的無力。」更直言《牛來》「撕掉了中國院線電影最後的那一層遮羞布」。

令業界唏噓的，還有該片的出身背景。據企查查顯示，出品方大連璟園文化註冊資本僅10萬元，年報顯示僅1人參保，前身為一間裝修公司。

有網民呼籲大家不要去支持《牛來》。（微博圖片）

有網民認為，電影《牛來》爆火讓從業者心灰意冷。（微博圖片）

網傳該公司因未能收到100萬元的政府裝修尾款，遂聽從甲方建議製作一部電影申請補貼及「龍標」上映，藉財政補貼結清尾款。此外，亦有爆料指其目的是為了領取遼寧省2023年頒佈的電影產業扶持政策（上院線每部最高獎勵100萬元）。資深製片人解釋，技術審查僅聚焦放映安全性與合規性，不觸犯紅線即可獲發龍標。

據企查查顯示，出品方大連璟園文化註冊資本僅10萬元，前身為一家裝修公司。（互聯網圖片）

不少電影圈人士認為，當一部耗資數億、認真製作的電影面臨慘澹票房，而一部粗製濫造、靠網民審丑獵奇的作品卻賺得盆滿缽滿，這種荒謬的極致對比，無疑給當前苦苦堅持的影視專業創作者帶來了巨大的心理衝擊。