內地與香港警方破獲跨境地下錢莊　拘170餘人扣押約1.7億元財物

央視29日報道，據內地公安部，今年5月，公安部指揮部署廣東等多地公安機關聯合香港警方開展集中統一收網行動，破獲一個盤踞粵港兩地的跨境地下錢莊犯罪團夥，共拘捕疑犯170餘名，凍結涉案資金1500餘萬元人民幣，扣押各類涉案財物價值約1.7億元港幣。



報道指，2025年9月，香港警方發現一些香港銀行帳戶跨境資金數據異常，需與內地公安機關聯合開展工作。接到香港警方的協查請求後，公安部經濟犯罪偵查局抽調精幹力量組成專案組，開展破案攻堅。

經偵查，公安機關查明該犯罪團夥在內地及香港成立空殼公司，利用廣東毗鄰香港的區位特點，通過境內外「對敲」、虛假貿易、現金黃金走私、虛擬貨幣交易等手段，搭建非法資金轉移通道，為涉賭涉詐等犯罪提供跨境轉移資金服務，涉案金額巨大。

2026年5月，內地公安機關開展統一行動，凍結1500餘萬元人民幣，現場扣押手機、銀行卡等一大批作案工具；香港警方同步出動警力，成功拘捕首犯謝某某及兩名團夥骨幹成員，現場扣押各類涉案財物價值約1.7億元港幣，徹底搗毀該跨境地下錢莊犯罪團夥。

公安部經濟犯罪偵查局有關負責人表示，近年來，內地公安機關不斷推進與香港警方打擊跨境經濟犯罪合作，深化執法合作渠道，對跨境經濟犯罪形成強大震懾。此次聯合行動體現了雙方攜手維護金融安全的堅定決心，內地公安機關將進一步加強與香港警方的執法合作，依法嚴厲打擊各類跨境經濟犯罪活動，堅決維護粵港澳大灣區經濟金融秩序。