美方通報涉嫌「洗錢」犯罪　瀋陽警方破非法買賣外匯案2人獲刑

日前，遼寧省瀋陽市公安局成功偵破「佟某某等人非法經營案」，相關情報由美方提供。

今年9月，瀋陽市皇姑區人民法院經審理認為，兩名被告非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，以非法經營罪判囚佟某某1年7個月、陳某某1年4個月，並處罰款。



《人民日報》報道，2024年4月，美方通報中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢。經前期偵查，遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案，並將案件移交給佟某某等人戶籍所在地瀋陽市公安機關依法繼續偵辦。

2024年5月20日，瀋陽警方在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場拘捕。案件偵辦過程中，警方對兩人實施非法買賣外匯等行為核查，發現有2000餘名涉案人員、數百家公司的4.9萬個賬戶1056萬條交易記錄。

洗錢，美元。（視覺中國）

經查，2017年以來，佟某某等人在美國開設車行銷售汽車並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。

2020年1月至2021年6月期間，佟某某在美國指使居住在中國境內的陳某某等人，利用在國內辦理的多張銀行卡，接收換匯轉賬。資金到賬後，佟某某在美國向換匯人或其親屬支付美元現金，收取1%—2%手續費。經審計，佟某某通過境內銀行卡實施非法買賣外匯金額合計1600餘萬元人民幣。

佟某某承認，其在美國經營車行期間，結識了墨西哥商人JC。JC獲知佟某某因給他人換匯需要美元現金，提出以美元現金向其購買虛擬貨幣。於是，佟某某指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣後，賣給JC換取美元現金。

虛擬貨幣。（視覺中國）

佟某某供述，為JC換匯只佔其業務一部分。佟某某在美期間，主要為有大額換匯需求的留學生、商人，以及美國當地的一些賭客提供換匯服務。

警方介紹，據佟某某交代，他並不知曉JC等人提供的資金具體來源，各方掌握的現有證據不能確認佟某某明確知道上游資金性質。偵查工作中，警方發現有不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。