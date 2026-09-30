歷時3個月考察　「雪龍兄弟」返航上海　刷新北冰洋生態認知

歷時3個月，執行中國第16次北冰洋考察任務的「雪龍」號、「雪龍2」號船，於9月29日返回上海。

在本次考察中，科考團隊不僅刷新對北冰洋生態系統的認知，更在加克洋中脊獲取跨 2500萬年岩石圈電性結構記錄，突破傳統板塊理論預測，為應對全球氣候變化與北極可持續發展提供關鍵支撐。



執行中國第16次北冰洋考察任務的「雪龍」號、「雪龍2」號船返航。（央視新聞）

央視報道，本次考察歷時3個月，「雪龍」號、「雪龍2」號在楚科奇海台、加拿大海盆和北冰洋中央區域完成海洋環境綜合考察等任務，並在冰邊緣區多學科綜合調查、氣-冰-海立體協同觀測等方面取得重要進展。

在本次考察中，團隊發現加拿大海盆存在來自太平洋的次表層暖水注入增強現象；加克洋中脊海底深淵發現新的巨大熱液羽流區，並在北冰洋高緯冰區發現較多極鱈幼魚，刷新對北冰洋生態系統的認知。

執行中國第16次北冰洋考察任務的「雪龍」號、「雪龍2」號船返航。（央視新聞）

同時，加克洋中脊地球物理調查研究取得新突破，獲取跨2500萬年時間尺度的岩石圈電性結構完整記錄，發現岩石圈底部界面在約60公里深處呈近水平延伸，突破傳統板塊冷卻模型關於板塊增厚的預測。

中國第16次北冰洋考察隊領隊王金輝介紹，本次考察規模與任務總量均創新高，在科研新發現、理論新突破、技術新測試、裝備新應用方面取得豐碩成果，為深入理解有效應對氣候變化、推進北極可持續發展提供有力支撐。

執行中國第16次北冰洋考察任務的「雪龍」號、「雪龍2」號船返航。（央視新聞）

今年7月3日，中國第16次北冰洋考察隊在遼寧大連起航，考察任務由「雪龍」號、「雪龍2」號、「極地」號以及「探索三號」共4艘船共同進行。目前，「極地」號和「探索三號」仍在執行考察任務，預計10月中旬返航。

「雪龍」號是中國第一艘極地考察破冰船，自1994年首航南極至今，已服役近32年，而2019年交付使用的「雪龍2」號，是中國第一艘自主建造的極地考察破冰船，也是全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地考察破冰船，它的入列開啟了中國極地考察「雙龍探極」新模式。