氣象局研究員王勁松獲威廉·諾德伯格獎　史上首位中國科學家得主

據《央視新聞》報道，當地時間8月3日，第46屆國際空間研究委員會（COSPAR）科學大會在意大利佛羅倫薩舉辦。會上，中國氣象局研究員王勁松榮獲威廉·諾德伯格（William Nordberg）獎章。據悉，自1988年獎章設立以來，王勁松是首位獲此殊榮的中國科學家，並同步獲得一顆小行星命名，表明中國空間科學與應用領域研究成果獲得國際學術界高度認可。



中國氣象局研究員王勁松。（央視新聞）

報道介紹，王勁松為現任國家衛星氣象中心（國家空間天氣監測預警中心）主任、風雲氣象衛星工程總設計師。他主持創建了中國國家級空間天氣業務體系，推動了風雲氣象衛星持續發展與全球化應用。

據悉，王勁松牽頭在非定向平台高精度太陽成像、大視場極光成像、寬能譜全向粒子探測、強背景弱信號氣輝探測等方面取得系統性技術突破；提出了認識和模擬日地系統耦合的新機制新方法，主導研發了中國第一代空間天氣數值預報系統以及全球首個空間天氣鏈式預報人工智能模型「風宇」。

全球首個空間天氣鏈式預報人工智能模型「風宇」。（2025世界人工智能大會）

此外，王勁松創新提出衛星效能體系「三元五級」架構，成為風雲氣象衛星發展規劃、設計研製和應用服務的新的理論框架；主持突破多星協同時空敏捷觀測、海量異構星地資源實時處理等技術，首次實現風雲氣象衛星高效協同觀測調度與分鐘級智能在線服務。

風雲三號氣象衛星。（國家衛星氣象中心）

在王勁松及其團隊的共同努力下，中國空間天氣業務實現從無到有再到國際領先的跨越式發展。以風雲衛星星座為核心、融合近百個地面台站的空間天氣業務監測系統，使中國成為除美國外唯一具備日地空間天氣全鏈業務監測能力的國家，相關技術廣泛應用到北斗、嫦娥、天問、夸父等重大航天工程；風雲氣象衛星數據應用到139個國家和地區，相關技術融入中國氣象智能預警方案「媽祖」。

中國氣象智能預警方案「媽祖」。（「中國氣象局」微信公號）

公開資料顯示，COSPAR是國際科學理事會下屬的重要國際學術組織。威廉·諾德伯格獎章是COSPAR設立的重要科學獎項之一，每兩年頒發一次，自2022年起每屆授予兩位科學家。今年的另一位獲獎者是美國國家航空航天局日球物理首席科學家大衛·西貝克。