為他人在上市審批、融資貸款謀利　中證監前主席易會滿被雙開

中證監前主席易會滿早前落馬被查。新華社4月30日報道，易會滿已被「雙開」（開除黨籍及開除公職），涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



新華社報道指，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員、十四屆全國政協經濟委員會原副主任易會滿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，易會滿喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利，違規從事營利活動，利用職權或者職務上的影響為親屬謀取利益，將應當由本人支付的費用由他人支付，搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在職務提拔、上市審批、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。

易會滿嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予易會滿開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

中證監前主席易會滿。（網絡圖片）

中證監前主席易會滿。（網絡圖片）

據早前報道，2024年農曆新年前夕，中共中央對外宣布，免去易會滿證監會主席、黨委書記職務。同時宣布任命吳清為證監會主席、黨委書記。彼時，距離易會滿從2019年1月調任中國證監會，已滿5年，易會滿在2019年1月26日接任劉士余出任證監會主席。

公開資料顯示，易會滿1964年出生於溫州市蒼南縣，中共黨員，北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位，南京大學管理學博士學位，高級經濟師，研究員。