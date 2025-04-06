中柬雲壤港基地啟用　可停靠解放軍航母　柬首相：中國援建非駐軍

中柬聯合保障和訓練中心於4月5日上午在柬埔寨雲壤港正式掛牌啟用。據中國國防部消息，該中心由柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）與中國人民解放軍聯合參謀部副參謀長曹青鋒共同主持掛牌儀式。該基地將用於保障解放軍與柬埔寨軍隊開展反恐、防災減災、人道主義救援及聯合訓練等行動，並由中柬雙方派駐人員共同維持基地運行。



根據《柬中時報》報道，洪馬內於儀式上指出，雲壤海軍基地的現代化升級改造，是提升柬埔寨軍事實力的重要舉措。自2022年雲壤基地展開升級工程以來，部份國家對其用途進行不實揣測，聲稱該基地的升級目的為接納中國駐軍，甚至指責此舉危害柬埔寨主權。洪馬內對此予以堅決否認，並強調：「從今日起，柬埔寨歡迎所有友好國家軍艦在基地停靠，或參與聯合演訓。」



洪馬內並強調：「雲壤海軍基地的現代化建設並無隱秘之處，相關工作完全符合柬埔寨國家法律及憲法規定」，而根據憲法，柬埔寨不允許任何外國在境內設立軍事基地。

據介紹，雲壤海軍基地位於柬埔寨南部沿海，地理位置優越，距南海及馬六甲海峽均約1000公里，被認為處於東南亞地區的戰略要地「心臟地帶」，具備重要區域輻射力。

據中國國防部消息，該中心由柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）與中國人民解放軍聯合參謀部副參謀長曹青鋒共同主持掛牌儀式。

洪馬內致辭中亦感謝中國長期對柬埔寨國防建設，特別是對雲壤海軍基地升級項目的支持，並表示希望中方持續為柬軍提供技術與裝備支援，「特別是在加強駐守海島軍隊的防衛能力建設方面」，並期盼未來進一步深化中柬軍事合作。

據報道，中柬兩國於2019年4月簽署協議，決定在雲壤海軍基地興建聯合保障和訓練中心，2022年6月舉行奠基儀式，至2025年如期竣工。據中國國防部表示，該中心的成立符合兩國國內法、國際法及國際慣例，不針對任何第三方，將進一步深化中柬兩軍合作。

雲壤港全景。（柬中時報）

據悉，雲壤基地新建的1號碼頭長度達650米，分兩段建設，分別為300米長12米寬及350米長30米寬；2號碼頭長270米、寬20米，足以停靠兩棲攻擊艦及航空母艦等大型水面艦艇。基地亦配備5000噸級幹船塢，可供護衛艦級別艦艇維修，並建有發電廠、凈水廠、直升機基地、通訊樓、醫院、倉庫與油料存儲區等多項配套設施。

目前柬埔寨海軍在雲壤部署有8艘中國製造艦艇，包括4艘P46C型巡邏艇、3艘P20C型快艇及1艘L50C型登陸艇。《柬中時報》更指出，日本自衛隊艦艇將於4月19日至22日訪問柬埔寨，並停靠雲壤基地，成為首艘進入該基地的外國軍艦，被認為是柬方釋出不讓中國「獨占」基地訊號的重要行動。

針對外界關注有關中國是否在基地駐軍的說法，中國外交部多次重申，中柬兩國是全面戰略合作夥伴，合作公開透明、正當合理，雲壤基地升級屬於正常援助行為，意在協助柬方提升維護海洋主權與安全能力，並不針對第三方。

報道還指，雖然美國對雲壤基地升級表示關切，並嘗試透過外交施壓干預，但柬方堅定推進項目，強調其國防自主性與主權完整。觀察人士指出，這是繼吉布提後，中國於海外的第2個軍事保障基地，對於提升解放軍在東南亞地區影響力與維護海外利益具有重要戰略意義。