解放軍解鎖柬埔寨雲壤港　071艦領軍中柬軍演直指南海局勢

中國與柬埔寨即將展開的「金龍-2025」聯合軍演，選在剛於4月啟用的雲壤港聯合保障和訓練中心舉行，成為該基地啟用後首次投入實戰演練。解放軍071型船塢登陸艦「長白山艦」已率先進駐1號碼頭，預示中國在中南半島的軍事存在進一步強化，備受國際關注。



台媒ETtoday報道，這是中柬自2016年以來第7次舉行「金龍」系列軍演。不同於以往，今年的演習場地選在具爭議性的雲壤港，該港已被部分外媒視為中國繼吉布提後的「第二海外保障基地」。雲壤港戰略位置關鍵，位於泰國灣沿岸，距麻六甲海峽僅1000公里，相較於解放軍自海南島出發的艦隊，大幅縮短航程約2000公里，對南沙群島的支援距離也不足1000公里。

雲壤海軍基地位置。

據悉，解放軍本次派出「長白山艦」領軍，配合3艘軍艦、1艘兩棲攻擊艇、2架C20新型直升機、多款裝甲車與火炮系統，還包含約20架無人機、無人地面戰鬥平台、戰術機器狗與C5型智能指揮車等高科技裝備。此外，官媒《央視》也證實，長白山艦抵達雲壤保障基地後，已部署一批具備反隱形能力的預警雷達，柬埔寨當地媒體則指出，該批裝備將大幅提升基地防禦能量。

解放軍海軍989長白山號船塢登陸艦。（中國海軍）

《華爾街日報》曾分析，雲壤基地若結合附近機場，將有助於中國在南海執行空海聯合行動，進一步強化對南海主權與經濟利益的聲索，並牽制美國在東南亞的盟友軍力。報道指出，若解放軍未來對台發動攻勢，美軍多數兵力需經麻六甲或南海進行部署，中國一旦在柬埔寨取得軍事節點控制權，勢必將成為阻斷美軍援台的重要戰略障礙。

071型船塢登陸艦「長白山艦」攜帶可機動部署式要地預警雷達、反隱形雷達現身雲壤港。（騰訊軍事）

分析指出，這場演習不僅標誌雲壤港從「象徵性基地」轉向「實戰支點」，也代表中國逐步實現「一帶一路」戰略中的軍事投射版圖，在區域內推進海上與陸地協同的實力布局。