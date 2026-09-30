內地漢澳門劫兩女2.1萬　用「水下推進器」偷渡至橫琴上岸即落網

據澳門司警通報，有搶劫前科的36歲內地男子孟某，假扮「換錢黨」在澳門一酒店內持刀搶劫兩名內地女子合共2.1萬港元。孟某得手後將贓款轉為人民幣，更利用「水下推進器」欲從氹仔涉水偷渡至橫琴，未料一上岸即被內地警方當場拘捕，目前被刑事拘留。



本案中無人受傷，兩名受害人是朋友關係，均為內地居民。案情顯示，受害人計劃在澳門置業，因需要兌換港元，遂通過微信換錢群組聯繫到自稱可兌換貨幣的孟某，並約定9月23日凌晨在路氹某酒店餐廳見面。

受害人由朋友陪同前往，隨後在孟某的帶領下，到其租住的酒店房辦理貨幣兌換交易。交易過程中，受害人提出先查看現金、確認資金無誤再交易時，孟某從衣櫃內取出一把約20厘米的刀恐嚇，揚言「殺死她們」，威脅兩人交出隨身現金。受害人交出2.1萬港元現金後，孟某立即逃離現場，受害人遂報警求助。

去年8月，一名內地男子曾企圖用「水下推進器」偷渡至澳門，被澳門海關截獲，獲刑4個月。（澳門海關）

澳門司警接報後立即鎖定孟某的身份信息，經調查發現，孟某作案後將搶劫所得的港元現金兌換為人民幣，並轉賬至內地銀行戶口，隨後搭的士前往氹仔單車徑附近海域，預謀涉水偷渡返回內地。

為順利偷渡，孟某更利用「水下推進器」輔助游泳。他偷渡入境橫琴後，隨即被內地警方當場截獲，並在其身上搜出涉案的「水下推進器」。

據悉，去年12月底，孟某因搶劫罪被澳門司警拘捕，並禁止離境，案件處於候審階段。