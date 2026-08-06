成都女利用漏洞｢零元購｣3000餘台電器　涉盜竊罪被採取強制措施

《央視新聞》報道，成都一名張姓女子在電商平台利用系統漏洞購入了3000餘件電器，甚至大部分為「零元購」。疑犯張女因涉嫌盜竊罪，已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。



張女租借倉庫中也堆滿電器。（央視新聞）

張女家中堆滿電器。（央視新聞）

張女家中堆滿電器。（央視新聞）

5月30日，內地一家電商平台職員到成都公安報案，指公司發現有人以超低價甚至零成本獲取了全新電器，異常訂單累計了3711條。按照進貨價計算，損失達到169萬（人民幣）。

張女利用系統漏洞0元購。（央視新聞）

張女家中堆滿電器。（央視新聞）

警方分析，該電商平台的前員工張女有重大作案嫌疑，決定拘捕張女。在張女住所，警方查獲了166件全新未拆封家電，以及22件已拆封使用的家電。而在張女租用的倉庫中，警方花費8小時搜查，查獲全新家電977件。除此之外，還有大量貨物早已被張女二手轉售牟利。

張女家中堆滿電器。（央視新聞）

張女租借倉庫中也堆滿電器。（央視新聞）

張女租借倉庫中也堆滿電器。（央視新聞）

據張女供述，她自己在使用平台「以舊換新」時，發現了一個隱蔽的系統漏洞——取消大型訂單再返回小型訂單，就會顯示是0元購。張女全程沒有提供任何一台舊家電，卻不用支付一分錢拿到了全新的小家電。

張女利用系統漏洞0元購。（央視新聞）

張女利用系統漏洞0元購。（央視新聞）

張女先是添置了家中的電器，隨後又萌生了轉售牟利的心思。因為害怕東窗事發，她還借用了同事的帳號一起下單，遂引起前同事余某和李某的懷疑。但張女面對同事的詢問刻意隱瞞，兩人見狀，除了向張女索要全新電器外，還主動向其索要了數千元的好處費。

張女轉售商品。（央視新聞）

目前，涉事電商平台已針對相關系統漏洞作出修復，消除了技術隱患。疑犯張女以及余某和李某因涉嫌盜竊罪，已被警方依法採取刑事強制措施，其他涉案人員主動退贓退賠，案件正在進一步偵辦中。

張女利用系統漏洞0元購。（央視新聞）

事件衝上微博熱搜，引發網民熱議：「一兩台我覺得還算是薅羊毛，幾千台屬於是明知故犯了。」「太瘋狂了吧。」「薅羊毛和宰羊是有區別的。」「平台和商家沒發現嗎。現在平台都是預警機制，觸發後都直接下架。」