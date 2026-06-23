內地獨居女凌晨遇怪男狂試電子鎖　5分鐘被解開　靠反鎖大門保命

6月19日凌晨兩點，重慶一名獨居女子在家遭遇驚險一幕。一名陌生男子在其家門口持續試開智能門鎖，全程長達五分鐘，期間門鎖甚至響起密碼輸入正確的提示音，所幸大門提前反鎖，對方未能入戶。



察覺到異常後，向女士立刻查看家中智能視像門鐘，畫面裏出現一名陌生男子，正在自家門前反覆操作智能門鎖密碼按鍵。更讓人害怕的是，門鈴設備傳出了密碼輸入正確的系統提示音。

6月19日凌晨兩點，重慶一名獨居女子在家遭遇驚險一幕。（抖音@三峽商報）

萬幸的是，向女士睡前習慣性將大門反鎖。即便密碼解鎖成功，大門依舊無法打開，成功阻擋了門外人員進入室內。

怪客狂試智能鎖突響「解鎖成功」▼▼▼

確認門外人員陌生且行為可疑後，向女士當即通過智能視像門鐘出聲喊話警示，但對方並未立刻離開。直至向女士明確警告對方，拒不離開將立即報警，這名陌生男子才最終離去。

事後，向女士結合自身驚險經歷提醒廣大獨居人群，尤其是獨居女性，夜間居家務必關好大門、全程反鎖，切勿心存僥倖，築牢居家安全第一道防線。

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