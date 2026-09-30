有片｜鄧亞萍憶輸日本收｢死亡鞋帶｣　評國乒男團失利：隊員露疲態

中國男子乒乓球隊於9月24日的亞洲運動會男團決賽中，以2比3不敵日本隊，時隔36 年首次無緣該項目金牌，引發外界熱議。近日，國乒名將鄧亞萍於接受媒體採訪時，談及國乒男團今次失利是因為國乒隊員不夠興奮，顯露疲態。



採訪中，鄧亞萍也提及到她32年前在亞運會爆冷輸給日本隊小山智麗後曾收到象徵「死亡威脅」的鞋帶，並直言運動員「技不如人可以回來再練，但不應遭受人身攻擊」。



亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

亞運會乒乓球男團決賽日本奪冠。（路透社）

近日，國乒名將鄧亞萍於接受媒體採訪時，談及今次國乒男團比賽失利。（看看新聞）

據《看看新聞》報道，國乒名將鄧亞萍在接受專訪時談及1994年廣島亞運會乒乓球女單決賽，當時她身為奪冠大熱門，卻爆冷以1比3不敵代表日本隊出戰的小山智麗。

鄧亞萍透露，即便時隔30多年，至今仍有人質問她：「小山智麗你還記得嗎？」甚至有人還質問她：「連日本人你都輸，你還打什麼球？」對此，鄧亞萍坦言：「不管我贏過多少場球，就輸了這麼關鍵的一回，然後永遠被提起。」面對外界的質疑，鄧亞萍回應指：「我只能覺得我不夠強。」

鄧亞萍在1994年亞運會輸給日本隊小山智麗。（鳳凰網）

更令人震驚的是，鄧亞萍回憶，當年輸球後她甚至收到過寄來的鞋帶，這在當時意味着叫她「上吊去吧，不要活了」的死亡威脅。

鄧亞萍表示當時感到非常委屈，自己明明已經拼盡全力奮戰到最後一刻，極度渴望贏得比賽，輸球後也沒有任何辯解。她語重心長地表示，努力過後卻換來極端指責，甚至遭恐嚇威脅，令人難以接受，「技不如人可以回來繼續練，但是不可以這樣來侮辱我。」

鄧亞萍表示，競技體育輸了就要認，「回來就得練」，爭取下一場再把比賽贏回來。她稱，一次失利或許會被記住很多年，但對於運動員而言，真正能做的是重新站上賽場。

談及這次中國乒乓球男團亞運會決賽失利，鄧亞萍坦言國乒隊員「不夠興奮」，隊員在密集賽程下顯露疲態，「當你沒有那麼大的精力的時候，你就會散，這個神會散」。

鄧亞萍在14年的運動生涯中，拿了18個世界冠軍，曾連續8年保持乒壇排名世界第一。（Getty）

但她也強調，精力不夠不能成為輸球理由，隊員賽後需要復盤是技術、心態還是心理問題，對於高水平運動員，即便身體狀態不佳、比賽感覺不好，也要把狀態調整回來，這也是一種能力。

另外，在談到運動員比賽失利遭受網爆的問題，鄧亞萍認為，儘管運動員內心堅韌，但面對外界鋪天蓋地的無端指責也會委屈，建議運動員應具備強大的信息屏蔽能力，專注自身訓練，不要被負面情緒裹挾。

1997年鄧亞萍退役。（央視網）

此外，鄧亞萍也提醒公眾應尊重運動員的專業性，保持適當的邊界感，並理性看待競技體育的起伏，給予運動員包容與支持，而非苛責與戾氣，營造健康理性的體育輿論環境。

據悉，鄧亞萍在14年的運動生涯中，拿了18個世界冠軍，曾連續8年保持乒壇排名世界第一。1997年鄧亞萍退役，也經常出現在公眾面前，擔任乒乓球解說嘉賓以及參與乒乓球公益事業。