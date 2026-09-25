亞運2026｜國乒男團輸日本　官媒：過度依賴王楚欽，陣容深度不足

中國乒乓球隊在名古屋亞運遇上重大挫折。由王楚欽領軍的中國男乒，在男團決賽以場數2:3不敵日本，無緣亞運會男團九連冠。25日，新華社刊發題為《無緣亞運九連冠, 暴露中國男乒陣容深度不足》的評論文章指出，決賽失利，再次暴露出中國男乒當下過度依賴王楚欽、陣容深度不足等問題短板。



亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

文章指出，出征本屆亞運會的國乒男隊，僅王楚欽一人擁有亞運會參賽經歷，林詩棟、溫瑞博等隊員均是首次踏上亞運賽場。事實上，在決賽負於日本隊之前，國乒男隊就已遭遇險情。四分之一決賽中，主力林詩棟爆冷不敵泰國16歲新星普里查揚；半決賽對陣中國台北隊，王楚欽在先贏兩局的大好局面下被林昀儒連追兩局，決勝局鏖戰至15:13才驚險闖關。

亞運乒乓｜林詩棟。（路透社）

文章分析，決賽對手日本隊近兩年進步迅速，已成為中國男隊在亞洲乃至世界範圍內的頭號勁敵。隨着松島輝空的崛起，日本隊已形成張本智和、松島輝空兩大穩定得分點，團體賽衝擊力極強。本場決賽，松島輝空一度以2:0領先王楚欽，將世界第一逼至絕境。關鍵時刻，王楚欽憑藉頑強韌勁逆勢翻盤，為中國隊贏得「開門紅」，但這場五局苦戰大大消耗了他的體能，在一定程度上影響了他隨後對陣張本智和時的發揮。

亞運會乒乓球男團決賽日本奪冠。（路透社）

首次征戰亞運會的溫瑞博，在決賽中被推上二單之位。儘管他在比賽中多次打出了精彩的攻防，但在技術全面性、相持穩定性、臨場應變能力上仍與張本智和、松島輝空存在明顯差距。三單選手林詩棟雖在決賽中完成得分任務，但此前爆冷不敵泰國小將，足以證明其大賽狀態起伏大。

文章進一步分析，縱觀近兩年國際大賽，中日男乒對決已成為常態。從去年亞錦賽半決賽的「讓二追三」，到今年倫敦世乒賽男團決賽橫掃取勝，再到本次亞運會惜敗折戟，兩隊連續在頂級團體賽事中正面交鋒。值得關注的是，目前中日兩隊主力隊員年齡相近，這意味着洛杉磯奧運周期乃至更長時間裏，日本隊都將是中國男乒的主要對手。

亞運乒乓｜溫瑞博今日兩戰皆北。（路透社）

文章指出，本次亞運失利，更暴露出國乒男隊當下的困境：能夠穩定輸出、可靠拿分的主力屈指可數。當「王楚欽不能輸」成為全隊的獲勝前提，隊伍的容錯率幾乎降至零。這也是王楚欽賽後感慨「自己應該做得更好」的原因。

亞運乒乓｜日本相隔一個甲子再奪亞運男團金牌。（路透社）

自1974年德黑蘭亞運會參賽以來，國乒僅在1986年、1990年兩屆亞運會錯失男團金牌，此後便創下亞運八連冠傳奇。但競技體育從無常勝將軍，有高峰有低谷是競技運動發展的客觀規律。一時失利無可厚非，而是年輕隊伍成長的必經之路。正如國乒總教練秦志戩在隊伍出征前所說，「中國乒乓球隊從1952年建隊到現在，每個歷史階段都會遇到不同困難。我們要保持積極心態，團結一致，把自己的事情做好，讓自己變得更強。」

文章最後表明，亞運男團賽事已經落幕，但國乒男隊的征程仍在繼續。此次衛冕失利是一針及時的清醒劑。年輕的國乒男隊唯有沉下心歷練，補齊梯隊短板，做好新老接續，方能在未來的乒壇挑戰中從容應戰、再續榮光。

（Getty Images）

對於本場賽事，網民眾說紛紜。有網民表示網絡輿論的影響很大，「都在輸球，只有王楚欽上熱搜，好像他一個人在打球一樣，挺有意思，我也不是王粉，就是覺得這孩子壓力太大了。」「對於這種過度依賴王楚欽的情況，某些網絡暴民反而加倍網暴運動員，要求他達到『一場都不能輸』的非人境界。」

也有人表示王楚欽的實力尚有欠缺，「不容易也是真的，能力有限也是真的。」「實力不允許才會排兵佈陣田忌賽馬」。亦有網民評論指出，「以前隊內好手扎堆，反觀現在後備儲備不足，遇上硬仗風浪，隊員就容易起伏翻車。梯隊建設真不能只喊口號，得實實在在打磨新人，把人才厚度提上來。」