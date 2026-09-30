中美日韓大型軍艦競逐　分析：055改進型或增至1.5萬噸

中國海軍055型萬噸級驅逐艦的建造進度再受關注，騰訊網近日刊登軍事專欄「軍武次位面」分析文章，指近日出現兩艘處於舾裝狀態的055型驅逐艦，印證了去年第13、14艘055下水的傳言。文章推測，基於055發展的1.5萬噸級改進型，可能於2028年前後亮相，但未提供官方公布的研製時間表。



據「軍武次位面」介紹，055是中國自行研製的第一代萬噸級驅逐艦，自亮相以來備受關注，首艦南昌艦於2021年執行遠海航行任務，包括前往阿留申群島周邊、繞日本列島航行等，其後，遵義艦亦曾繞行澳洲，展示中國海軍的遠海活動能力。

文章指出，055型驅逐艦多次伴隨中國兩艘滑躍式航母，在南海及西太平洋擔任航母編隊先鋒。不過文章認為，隨着其他國家發展大型驅逐艦，以及海軍裝備技術持續更新，055原有的技術優勢正面臨挑戰。

萬噸級055型驅逐艦。（央視新聞）

在其他國家的發展方面，文章將日本、韓國及美國列為萬噸級驅逐艦領域的主要競爭者。其中，日本摩耶號於2018年下水，韓國正祖大王級首艦則於2022年下水。

據文章介紹，正祖大王級排水量約為1.1萬噸，配備合計112個垂直發射單元，其中64個為美製MK-41。文章據此將其形容為「全球最像055的驅逐艦」。韓國目前仍在繼續建造該級艦艇。

文章亦稱，日本約1.6萬噸級的新型艦艇已進入建造階段，計劃配備128個垂直發射單元及大量美製設備，並認為其在部分配置上可能對055形成優勢。

至於美國，文章提及原有DDG（X）新一代驅逐艦計劃，稱其預計排水量約為1.5萬噸，並對該計劃與特朗普級戰列艦之間的關係作出分析。文章判斷，美國具備批量建造大型驅逐艦的能力，長遠而言仍是中國055艦隊的主要競爭對手。

圖為2026年4月19日， 美國中央司令部（CENTCOM）發布美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）與伊朗貨船Touska對峙畫面。（X@CENTCOM截圖）

「軍武次位面」認為，中國若要提前應對相關競爭，可先推進1.5萬噸級驅逐艦的研製及量產。文章分析，增加約2000噸排水量，以及利用燃氣輪機技術迭代支持艦體擴大，理論上不存在難以跨越的技術障礙，但改進型如何平衡新技術風險與成本，仍需仔細驗證。

文章進一步推測，第二批6艘055的追加訂單，可能兼有填補戰力空缺、為大幅改進型爭取研製時間的作用。按其提出的三年設計、兩年開工周期估算，基於055衍生的1.5萬噸級改進版本，可能在2028年前後問世，並配合新一代航母及大型補給艦的服役，成為中國航母編隊遠洋活動的重要裝備。