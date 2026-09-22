央視披露殲35-A代號「雲龍」　與海軍殲-35「藍鯊」分家主打制空

中國空軍殲-35A隱身戰鬥機延續自殲10以來的「龍」系列傳統，正式獲代號「雲龍」，9月19日晚，央視綜合頻道《國防公開課》特別節目公布這一命名。據悉，殲-35A由中國自主研製，採用總體氣動隱身一體化設計，具備對空、對地、對海作戰能力。



中國空軍殲35A隱身戰鬥機延續自殲10以來的「龍」系列傳統，正式獲代號「雲龍」。（央視）

延續「龍」系列傳統 與海軍「藍鯊」分家

綜合央視、環球網等媒體報道，官方代號「雲龍」的殲-35A由中國航空工業集團研製，是一款採用常規氣動佈局的單座、雙發隱形多用途戰鬥機，也是繼殲-20後，解放軍空軍的第二款隱形戰鬥機。

2024年11月，殲-35A在廣東珠海舉行的第15屆中國國際航空航天博覽會上首次公開亮相。

官媒發布殲-35A的高清大圖。（央廣網）

殲-35A亮相珠海航展。（資料圖）

與海軍殲-35「藍鯊」相比，空軍型殲-35A「雲龍」的編號多了一個「A」，區別在於殲-35A主打制空，海軍殲-35則側重反艦。

2025年，殲-35「藍鯊」在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

2025年，殲-35「藍鯊」在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

2025年，殲-35「藍鯊」在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

此外，節目中逐一介紹多款解放軍空軍飛機及代號，包括殲-10「猛龍」、殲-11「應龍」、殲-16「潛龍」、殲-20「威龍」、殲-35A「雲龍」、轟6K「戰神」和運20「鯤鵬」。

中國軍事專家張軍社說，中國戰機過去主要沿用其他國家賦予的外部稱謂，如今主動公佈具有文化特色和積極寓意的戰機代號，體現裝備宣傳和國際傳播從被動回應轉向主動塑造。

張軍社亦推測，「雲龍」源自《易經》中的「雲從龍，風從虎」，寓意戰機如神龍穿行雲間，來去無蹤，呼應殲-35A的隱形設計和機動性能。

內載鷹擊15導彈將給美海軍帶來挑戰

「搜狐軍事」分析，由於採用「一機兩用，海空孿生」的設計理念，殲-35A「雲龍」具備多用途作戰能力，彈艙內可以掛載多種對地、對海打擊武器。

英國知名軍事雜誌「簡氏防務周刊」認為，殲-35戰鬥機可在彈艙內部攜帶鷹擊15超聲速反艦導彈。這種將準高超聲速反艦武器與隱身戰鬥機結合的組合，將給美國海軍帶來前所未有的挑戰。

九三閱兵，鷹擊-15。（香港01直播截圖）

殲-35的隱身性能足以使其安全到達距離航母500至600公里的發射位置，靜默發射的鷹擊15會讓美軍措手不及。此時美軍的攔截手段會非常匱乏，出動「超級大黃蜂」艦載機進行攔截容易被殲35在遠距離上消滅。