西安4男8日狂偷共享單車當廢鐵賣　扣除成本竟要倒貼　全員落網

陝西西安男子劉某在酒局間聽聞共享單車行情不佳，竟拉攏3名好友組團偷單車當廢鐵變賣，更自掏腰包租車、租庫房，8日內狂偷逾300輛單車，但扣除各項成本後竟發現虧本倒貼，最終全員落網。



西安市公安局介紹，今年8月，劉某與朋友聚會喝酒期間，聽聞共享單車行業經營困難，心想既然單車無人看管，拆車當廢鐵賣絕對是穩賺不賠的「快錢」，於是拉攏3名無固定收入的好友組團，更借錢租貨車、租郊區庫房並每日向各人發放500元（人民幣，下同）工資。

劉某等人在深夜偷走路邊停放的共享單車。（西安公安）

劉某等人在短短8日內狂偷逾300輛共享單車。（西安公安）

4人深夜駕駛貨車輾轉西安多個區域，專挑路邊停放的共享單車瘋狂盜竊，在短短8日內狂偷逾300輛共享單車，總重量高達13噸。他們將所有單車運至郊區庫房，拆除定位設備後冒充平台工作人員，以4000元/噸的價格當作廢鐵對外出售，入帳5萬餘元。

然而，劉某事後細算，發現扣除車租、庫房租金、同夥工資及拆解費後，不僅一分沒賺，反而要倒貼虧本。

劉某與3名好友組團偷單車當廢鐵變賣，全員落網。（西安公安）

劉某與3名好友組團偷單車當廢鐵變賣，全員落網。（西安公安）

接到共享單車企業報警後，張家堡派出所民警立即調查，並鎖定了劉某等4人的身份，以及藏匿、拆解贓車的郊區庫房，在收網行動中一舉拘捕全部團夥成員，查獲大量未變賣的被盜單車及作案拆解工具。

劉某落網後坦言自己一時鬼迷心竅，心存僥幸妄圖走歪路牟利，最終不僅自己身陷囹圄，還連累朋友，純屬得不償失。目前，劉某等4人因涉嫌盜竊罪，已被經開公安採取刑事強制措施。