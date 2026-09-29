寧波婦為尋愛貓翻看CCTV　意外揭陌生男入屋盜9000元

寧波鄞州區東吳鎮一名李阿姨，原本只是想透過家中CCTV找貓，卻先發現一名陌生男子曾在其住所客廳來回翻找。她起初未察覺有明顯損失，直至警方調查後，才獲悉放在床頭櫃內的9000元（人民幣，下同）現金早被偷走。警方其後拘捕附近一名趙姓男子，目前趙某已被依法刑事拘留。



寧波鄞州區東吳鎮一名李阿姨，原本只是想透過家中CCTV找貓，卻先發現一名陌生男子曾在其住所客廳來回翻找。（寧波晚報）

尋貓翻查CCTV 意外揭陌生男子凌晨潛入搜刮

據《寧波晚報》，早前，李阿姨到女兒家住了幾天。回家當天，她簡單收拾後又出門。至晚上，她發現家中的貓一直沒有回來，於是翻查CCTV。

影片顯示，當天凌晨4點53分左右，一名男子進入李阿姨家中，在一樓四處翻找，隨後走到前門嘗試開鎖。由於前門需要門匙才能正常打開，男子擺弄了許久仍未能成功，反而損壞了門鎖。

李阿姨起初清點家中物品，除門鎖受損外未察覺有其他損失。但反覆查看CCTV後，她認出影片中男子十分眼熟，懷疑就是住在附近的一名趙姓鄰居。

踩線窺探「數晚黑燈」作案 贓款一分未花即落網

據趙某供稱，他此前連續幾天晚上經過李阿姨家時，都發現屋內沒有亮燈，因此判斷家中無人。案發當天凌晨4點多，他繞到房屋後門，使用一張硬卡將門撥開後進入屋內。

趙某先在一樓翻找，但沒有找到值錢物品，隨後又到二樓，並從床頭櫃中發現9000元現金。得手後，他將錢帶回自己家中，藏在假天花內。直到被警方拘捕，這筆錢都沒有被花掉。

趙某先在一樓翻找，但沒有找到值錢物品，隨後又到二樓，並從床頭櫃中發現9000元現金。（寧波晚報）

趙某盜取9000元現金後，將錢帶回自己家中，藏在假天花內。（寧波晚報）

直到警方將趙某抓獲並起獲贓款後，李阿姨才猛然發覺自己藏在床頭櫃內的9000元現金早已失竊。目前，趙某因涉嫌盜竊罪已被警方依法刑事拘留。