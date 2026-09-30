《求是》刊登習近平文章　文章強調要加強「兜底性」民生建設

10月1日出版的第19期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平文章《加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設》。



該文記錄了習近平總書記由2012年11月至2026年1月期間，關於保障與改善民生的一系列論述，文中強調要加強「普惠性、基礎性、兜底性」民生建設，著力解決民眾在教育、就業、收入分配、社會保障、醫療、住房等方面的問題。文中強調，發展經濟與改善民生密不可分，抓民生就是抓發展，「制定經濟政策時須同步嵌入民生要求，制定民生政策時亦需兼顧經濟效應，使兩者有效對接、相得益彰」。



2026年7月15日，習近平在上海考察。（央視新聞）

文章強調，中國式現代化，民生為大。文中提到，「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標，我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的嚮往」。

文章提出，要堅持以人民為中心，着力加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，切實解決群眾急難愁盼問題。要健全基本公共服務體系，提高服務水平，增強均衡性與可及性，紮實推進共同富裕。

2026年3月23日，習近平在河北雄安新區考察。（央視新聞）

在具體政策部署上，文章強調要統籌做好教育、收入分配、就業、社會保障、醫療衛生、住房等方面的工作，推動幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶取得新進展，不斷促進社會公平正義，使人民獲得感、幸福感、安全感。

文章特別提到，對各類困難群眾要格外關注、格外關愛、格外關心，時刻把他們的安危冷暖放在心上，千方百計幫助他們排憂解難。

2026年2月9日至10日，習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾。（央視新聞）

文章寫道，「民生工作直接與老百姓見面、對賬，來不得半點虛假，承諾了的就要兌現，要一件事情接着一件事情辦，一年接着一年幹」。同時，要堅持盡力而為、量力而行，將保障改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，並引導群眾樹立勤勞致富理念。