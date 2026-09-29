習近平：十八大以來，中國成為世界上最安全的國家之一

平安中國建設工作會議9月28日在北京召開，會上傳達習近平重要指示。據央視新聞9月29日報道，2025年全國刑事案件立案數、命案數等均為本世紀以來最低，群眾安全感達98.23%，連續6年保持在98%以上。



天安門前執勤站崗的武警。（Reuters）

習近平指示貫徹總體國家安全觀

據央視新聞，平安中國建設工作會議當天在北京召開，會上傳達習近平重要指示。習近平指出，中共十八大以來，平安中國建設取得顯著成效、建設取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的良好局面更加鞏固，中國成為世界上最安全的國家之一。

他要求堅定不移貫徹總體國家安全觀，堅持和加強中共的全面領導，統籌發展和安全，注重懲防並舉、標本兼治，強化法治支撐、科技賦能，加強國家安全體系和能力建設，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，防範化解各類風險。

上半年持槍案降逾五成 刑案創本世紀新低

會議通報的權威統計顯示，全國治安形勢呈現「兩降一升」態勢，各類嚴重暴力犯罪得到源頭遏制，社會基層治安指標延續長期向好態勢。

其中，2025年全國刑事案件立案數、命案數等均為本世紀以來最低，群眾安全感達到98.23%，連續6年保持在98%以上。

今年上半年，全國刑事案件同比下降16.5%，命案同比下降11.4%，持槍案件同比下降53.3%，再創新低。中國已是世界上刑事犯罪率最低、命案發案率最低、持槍犯罪最少的國家之一。平安中國，舉世公認。

2018年兩會期間執勤的武警官兵。（中國軍網）

陳文清：平安已成中國之治標誌

中共政治局委員、中央政法委書記陳文清出席會議並講話。他說，習近平的重要指示為平安中國建設擘畫了藍圖、指明了方向。在中共中央堅強領導下，平安中國建設成就舉世公認，「平安」已成為「中國之治」的顯著標誌。

中央政法委書記陳文清。（資料圖）

中央書記處書記、公安部部長王小洪在總結講話中表示，要深入學習貫徹習近平重要指示精神，按照會議部署，強化思想引領抓落實，聚焦重點任務抓落實，創新方法手段抓落實，夯實基層基礎抓落實，健全工作格局抓落實，不斷開創平安中國建設新局面。

最高法院院長張軍、最高檢察院檢察長應勇亦出席會議。