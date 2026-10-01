前主持人阿丘擅用「央視」辦收費活動　桂林文促會發公告割蓆打假

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）在廣西桂林舉辦收費活動時，擅自使用「央視」及「中華文化促進會」的名義展開宣傳及為活動做信用背書（擔保），遭桂林市中華文化促進會發布官方公告聲明割蓆並打假。



9月30日，廣西桂林市中華文化促進會在官方公眾號發布公告稱，近日，該會接到群眾舉報線索，反映原央視主持人阿丘（本名邱孟煌）在桂林舉辦收費活動過程中，擅自使用「央視」「中華文化促進會」名義開展宣傳、為活動做信用背書，對社會公眾造成明顯誤導。

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）。（影片截圖）

經核實，活動全程由邱孟煌及相關社會機構自行策劃、組織及宣傳，桂林市中華文化促進會從未向邱孟煌或活動主辦方出具任何授權文件，未參與該活動任何環節的工作，與該活動及相關主辦方不存在任何隸屬、合作或關聯關係。該活動所有行為均屬主辦方及邱孟煌個人行為，相關法律責任與該會無涉。

另據《桂林日報》報道，桂林市中華文促會成立於2011年5月，是由桂林市熱心中華文化的個人、單位、集體自願結成的全市性、非營利性的社會組織。該會業務主管單位為桂林市文化廣電和旅遊局。

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）。（影片截圖）

公開資料顯示，邱孟煌曾任中央電視台主持人，因主持《社會記錄》《共同關注》等節目為觀眾熟知。2009年央視新聞頻道改版，其節目被撤，阿丘曾自稱「下崗」，其後回應稱是開玩笑，只是暫時沒有節目安排。