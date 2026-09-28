內地直播間公益助農核桃油竟是大豆油　半年狂賣6萬單涉案310萬

撰文：林芷瑩
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國家市場監督管理總局近日在直播帶貨食品安全專項抽檢中，發現標榜「公益助農」、銷量超過6萬單的5斤裝核桃油（合桃油），實際是以每桶成本僅7、8元（人民幣，下同）的普通大豆油假冒灌裝，涉案金額逾310萬元。

據央視《每周質量報告》，一間名為「人民供銷社廣平供銷社甄選」的網店直播時，主播以公益助農、低價、促銷等作賣點，銷售的「一口福」牌五斤裝核桃油建議零售價298元，直播間僅售39.99元，吸引不少消費者下單購買。

國家市場監督管理總局專項抽檢顯示，銷售數萬單的「一口福」牌核桃油，棕櫚酸含量高達10.8%，遠超國家標準限定的參考值。棕櫚酸是一種飽和脂肪酸，也是植物油脂的特徵指標之一，核桃油的棕櫚酸含量在2.2%～10.0%之間。

北京市食品檢驗研究院副院長尹華濤稱，除了原料和工藝異常的因素以外，若檢出的棕櫚酸含量高於10%，大概率存在摻加了低價油，像棕櫚油、大豆油、玉米油等棕櫚酸比較高的植物油。

產品包裝顯示，「一口福」牌核桃油由江蘇省泰州市「一口福」糧油有限公司生產。然而，泰州興化市市場監管人員核查後，發現核桃油標稱的生產企業、廠名廠址、生產許可證號等相關信息全是虛假標注，真實廠址位於興化市預製廠南區一處偏僻民房。

據介紹，工場內堆放了20多桶普通大豆油，工人將大豆油的原料，通過抽油泵放到儲油罐中，再通過灌裝機用操作台分裝成假的核桃油。除了「一口福」核桃油，工場還用大豆油灌裝造假「香滿廚」牌核桃油，以及「豫豐一口福」紫蘇籽油、「香廚記」紫蘇籽油等共計四種食用油。以大豆油原料的價格計算，每桶成本僅7-8元，而真正的核桃油價格每斤50-60元，紫蘇籽油每斤約100元。

工人利用大豆油灌裝成多款假冒的核桃油與紫蘇籽油。（影片截圖）
執法人員在現場查獲大豆油，以及已經灌裝待售的假冒核桃油和紫蘇籽油。（影片截圖）

執法人員在現場共查獲用於造假的大豆油2660升、空塑膠包裝瓶5128個、標籤貼紙10000多張、已經灌裝待售的假冒核桃油和紫蘇籽油288瓶，以及儲油罐、抽油泵、灌裝機、打包機等造假設備。

造假窩點負責人孫某交代，今年1月起，他和家人用普通大豆油造假灌裝成5斤裝的核桃油、紫蘇籽油等，供貨給作為中間商的山東老鄉谷某，再由谷某對接直播平台銷售。

市場監管部門查實，孫某在未取得食品生產許可證的情況下，用普通大豆油灌裝生產5斤裝產品，通過張貼不同標籤冒充核桃油、紫蘇籽油等，以39.99元/桶的實際價格對外銷售後，生產者孫某、中間商谷某、主播按銷售額分成。其中，谷某每單抽成1.2-1.6元，主播每單抽成9.2-9.6元；剩餘收入歸孫某所有，除去成本，孫某每單獲利1.2元左右。據統計，孫某等人在半年內完成交易64107單，銷售金額超過310萬元。

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