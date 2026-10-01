前主持人阿丘用「央視」辦收費活動爭議反轉　文促會澄清合規公益

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）在廣西桂林舉辦收費活動時，被指擅自使用「央視」及「中華文化促進會」的名義展開宣傳及為活動做信用背書（擔保），遭桂林市中華文化促進會發布官方公告聲明割蓆。

10月1日，邱孟煌發表聲明稱，要求桂林文促會公開道歉並賠償損失，同時保留依法追責的權利。



同日，中華文化促進會文旅創新工作委員會發布聲明，澄清邱孟煌為該工委會合規任職的副主任，他在桂林參與的活動是由工委會主導的非盈利性公益文化活動，全程無商業收費，履職合規合法，絕無冒用名義或虛假背書。工委會批評桂林市文促會未經核實發布不實公告屬「嚴重工作疏漏」。目前，桂林文促會已主動刪除不實公告並承認失誤。



9月30日，廣西桂林市中華文化促進會在官方公眾號發布公告稱，近日，該會接到群眾舉報線索，反映原央視主持人阿丘（本名邱孟煌）在桂林舉辦收費活動過程中，擅自使用「央視」「中華文化促進會」名義開展宣傳、為活動做信用背書，對社會公眾造成明顯誤導。

公告稱，活動全程由邱孟煌及相關社會機構自行策劃、組織及宣傳，桂林市中華文化促進會從未向邱孟煌或活動主辦方出具任何授權文件，未參與該活動任何環節的工作，與該活動及相關主辦方不存在任何隸屬、合作或關聯關係。該活動所有行為均屬主辦方及邱孟煌個人行為，相關法律責任與該會無涉。

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）。（影片截圖）

阿丘發聲維權要求道歉

10月1日，邱孟煌發文稱，針對桂林市中華文化促進會在官方公眾號「桂林文促會」發布的《關於嚴正聲明邱孟煌冒用我會名義開展活動的公告》內容，涉嫌嚴重侵犯其本人名譽權等事宜，要求桂林市中華文化促進會按照聲明內容中的相關主張配合完成後續澄清義務，並向其賠禮道歉，消除嚴重的社會負面影響。他保留通過法律途徑追究桂林市文化促進會相關法律責任的權利。

工委會證實阿丘副主任身份 活動無商業收費變現

10月1日，中華文化促進會文旅創新工作委員會發布聲明，證實邱孟煌為工委會正式任職的副主任，具合法資質，其參與工委會主辦、發起的各類文化公益活動，均屬正常履職，身份合規、程序正當，絕無冒用機構名義、虛假背書的情況。

關於邱孟煌近期在桂林參與的活動發布會，是由該工委會全程發起、主導的非盈利性公益文化活動，全程無任何商業收費、盈利變現環節。邱孟煌以工委會常務副主任身份出席活動並致辭，屬於正常履職工作，無需地方分支機構報備，全程合規合法，無任何違規違紀行為。

聲明稱，本次不實輿情，是桂林市中華文化促進會相關工作人員未全面核實事實、未向本工委會及總會求證、未與當事人本人核實，僅憑片面信息倉促發布不實公告所致，屬於嚴重工作疏漏。桂林市中華文化促進會已刪除官方公眾號不實公告，並核實確認邱孟煌的真實任職身份及本次活動的公益屬性，認可本次活動全程合規無違規問題。

前央視知名主持人阿丘（邱孟煌）。（影片截圖）

據《桂林日報》報道，桂林市中華文促會成立於2011年5月，是由桂林市熱心中華文化的個人、單位、集體自願結成的全市性、非營利性的社會組織。該會業務主管單位為桂林市文化廣電和旅遊局。

公開資料顯示，邱孟煌曾任中央電視台主持人，因主持《社會記錄》《共同關注》等節目為觀眾熟知。2009年央視新聞頻道改版，其節目被撤，阿丘曾自稱「下崗」，其後回應稱是開玩笑，只是暫時沒有節目安排。