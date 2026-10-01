滬昆高速多車碰撞起火致6死4傷　拖頭司機涉疲勞駕駛被警方控制

10月1日凌晨，滬昆高速發生致命交通意外，一輛拖頭先後與兩輛私家車發生刮撞與碰撞，隨後失控推頂另一輛私家車向前移動並引發大火，造成6人死亡、4人受傷。拖頭司機任某某涉嫌疲勞駕駛已被警方控制。



滬昆高速多車碰撞起火致6死4傷。（影片截圖）

湖南高速警察七支隊通報，10月1日凌晨2時7分許，滬昆高速懷化段1407KM+200M處發生交通事故。經初步核查，57歲男子任某某駕駛重型半掛牽引車（俗稱拖頭）由東往西行駛至事發路段時，與一輛小車刮撞後，又與前方一輛小車碰撞，並失控推動另一輛小車向前移動時發生燃燒。

事故共造成6人死亡、4人受傷，4輛車不同程度受損。任某某因涉嫌疲勞駕駛，已被公安機關控制。事故原因、傷員救治及善後正全面展開。

滬昆高速多車碰撞起火致6死4傷。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，目擊者吳先生稱，事發路段位於滬昆高速安江服務區附近，現場至少有2輛救護車，「我凌晨3點左右到的現場，看到一輛轎車燒成了光架架，一輛掛車正在燃燒，還有一輛車輕微受損」。

湖南省公安廳交通管理總隊高速公路管理七支隊安江大隊的民警表示，現場因貨車貨物較多，需要邊清貨邊降溫滅火，道路尚未暢通，建議其他司機走國道。