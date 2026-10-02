C919再拓中亞市場？吉爾吉斯斯坦國有航司考慮引進

吉爾吉斯斯坦國有航空公司阿斯曼航空（Asman Airlines）正在考慮引進中國商飛（COMAC）的C909和C919飛機，並計畫近期派代表參觀中國商飛位於上海的生產設施。



據吉爾吉斯斯坦新聞網站Gazeta、《中亞時報》等媒體日前報道，阿斯曼航空與中國商飛正在加強民航領域溝通交流，探索新的合作機會。雙方互動的重點議題之一，是阿斯曼航空從中國商飛引進C909和C919現代客機的可能性。

吉爾吉斯斯坦國有航空公司阿斯曼航空。（facebook@Asman Airlines）

中國商飛計畫向該航空公司提供C909和C919機型運營所需的技術與商業資訊。作為合作的一部分，雙方還將結合阿斯曼航空現有及未來航線網絡，共同測算這兩款機型的運營效率。

報道稱，後續合作的一個重要方面是適航領域工作，即與吉爾吉斯斯坦國家民航局協作，推進中國商飛機型合格證在吉爾吉斯斯坦的驗證程式啟動。此外，阿斯曼航空代表計畫近期赴上海參觀中國商飛的生產設施，瞭解飛機製造流程，並就未來合作方向進行更深入的討論。

上述媒體報道指出，吉爾吉斯斯坦國家民航局需要先對C909和C919的型號進行適航認可，之後阿斯曼航空才可以運營這兩款飛機。

2025年11月，中國商飛C919亮相杜拜航展。（視覺中國）

相關資訊顯示，C909是一款支線客機，可容納78至97名乘客，航程約1380至2300英里。中國商飛表示，該機型適合短跑道和狹窄跑道以及高海拔機場，這一特點在山區眾多的吉爾吉斯斯坦可能很有優勢。相比C909客機，C919是一款容量更大的單通道客機，可容納158至192名乘客，航程約2530至3450英里。

目前，吉爾吉斯斯坦的區域機場和國內航線運營在持續恢復。2021年至2025年間，該國機場客運量增長52%，航班數量增長53%。2021年吉爾吉斯斯坦有五座機場在運營；2026年3月，吉爾吉斯斯坦政府表示，全部11座機場均已投入運營。

報道分析認為，作為吉爾吉斯斯坦的載旗航司，阿斯曼航空計畫引進中國商飛 C909 和C919機型，意味著其未來可能將區域型飛機與更大載客量機型分開運營，從而開闢新的支線與大運力運營通道。

本文獲《觀察者往》授權刊載。

