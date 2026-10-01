國慶｜駐美大使謝鋒：中國發展是世界機遇　中美攜手是人類福音

據中國駐美國大使館，當地時間9月30日，中國駐美國大使館舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會。中國駐美大使謝鋒致辭表示，中國發展是世界機遇，中美攜手是人類福音。年底前，兩國元首還有望在深圳、邁阿密兩度聚首，為中美關係注入強勁動力。



中國駐美大使謝鋒致辭。（中國駐美國大使館）

謝鋒致辭表示，今年是中美關係「大年」。習近平主席時隔11年再次對美國事訪問，實現兩國元首半年內互訪，創造了中美交往的歷史，具有里程碑意義。這是一次領航定向之行，拓展合作之行，賡續友誼之行，彰顯擔當之行。兩國元首引領中美關係穩中有進、不斷改善，順應兩國和世界人民期盼。

謝鋒說，今年是中國「十五五」開局之年。中國在強國建設、民族復興新征程上闊步前行，不斷為世界提供穩定性和正能量。中國發展是世界機遇，中美攜手是人類福音。年底前，兩國元首還有望在深圳、邁阿密兩度聚首，為中美關係注入強勁動力。讓我們在兩國元首引領下，攜手構建基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係，書寫中美和世界更加美好的新篇章！

美聯邦參議員戴安斯，美白宮、國務院、商務部等部門代表，各界友好人士，外國駐美使節等800多人出席招待會。