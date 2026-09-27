習近平訪美｜從二戰｢工合｣到抵抗數字軍國主義　中美合作歷史不變

今年5月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華；9月23日至25日，國家主席習近平對美國展開國事訪問。央視旗下《玉淵潭天》發表題為《中美關系，需要一個穿越時間的答案》的評論，並稱「中美兩國元首在半年內實現互訪具有歷史性、里程碑意義」。



在歡迎儀式上，中方提到「世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。」

尤其「共同抗擊日本軍國主義」這一話題在兩國元首的致辭中均有提到。習近平在致辭中特別提到中美曾「並肩抗擊」法西斯侵略，對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記。

特朗普也在講話中特意引用「工合」一詞代表同心協力的精神，為中美雙邊合作定調。「工合」是抗日戰爭時期「中國工業合作協會」的簡稱。

2026年9月24日，中國國家主席習近平在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於華盛頓白宮舉行的國宴上祝酒。（Reuters）

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在華盛頓白宮為到訪的中國國家主席習近平（右）舉行歡迎儀式並發表講話。（Reuters）

《玉淵潭天》引述中國外文局譯審劉強的介紹稱，1937年，一位美國海軍陸戰隊軍官考察中國抗戰，後來到過延安。他接觸到八路軍和「工合」運動，後來把「工合」用作鼓勵美軍部隊官兵協作的口號。1942年，這支部隊在太平洋戰場取得戰功。為提振士氣，美軍宣傳該部隊。「工合」這個詞，也被更多美國人熟知。它的來處，是中美在特定時代背景下，在血與火中鑄成的價值認同。

《玉淵潭天》文章稱，此前美國總統提到「二戰」，更多是將敘事重心落在美國自身。而這一次，變成了中美雙方團結協作的歷史記憶。中國國際問題研究院的項昊宇分析，這可以從三個層面理解：歷史上，中美共同參與建立戰後國際秩序；現實中，兩國仍有許多利益交匯點；面向未來，兩國還要承擔維護世界穩定、推進全球治理的大國責任。

從歷史的「工合」並肩作戰，到今日世界發展之變，文章表示「兩國還需要找到這樣團結一致的利益交匯點，一起防範時代風險。」尤其兩國元首均提到的「人工智能」（AI）。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平。圖為美軍士兵手持中美國旗。（X@WhiteHouse）

習近平在白宮歡迎儀式上明確表示，中美兩國都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。「發展好」對應技術進步和利益共享，「管控好」則對應濫用、惡用和失控風險，例如防範如「數字軍國主義」等潛在威脅。

在人工智能（AI）領域，習近平在白宮歡迎儀式上強調：「中美兩國都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。」

文章指，「發展好」對應技術進步和利益共享，「管控好」則對應濫用、惡用和失控風險。其中，「數字軍國主義」便是需要警惕的風險之一。

文章披露，日本政府正砸錢將錯誤歷史觀灌進其打造的AI業務輔系統「源內」，並主動適配搜索引擎和大模型的算法偏好，讓篡改後的二戰歷史優先在AI面前「露臉」；若缺乏有效管控將釀成惡果，從共同抵禦昔日軍國主義，到應對當下的「數字軍國主義」，中美並肩應對時代風險，正是大國的責任與擔當。

在雙邊關係定位上，兩國元首同意進一步豐富其內涵，共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。中國人民大學學者刁大明指出，與5月美方聲明相比，此次雙方同意將「尊重」放在「公平、對等」之前，意味著尊重彼此社會制度、發展道路和核心利益。文章強調，以尊重管控分歧、以公平塑造秩序、以對等實現互惠，正是中美尋求正確相處之道。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）。（X@WhiteHouse）

經貿與競爭方面，雙方落實5月以來的積極成果，達成「300億美元」對等降稅安排等八點成果共識。習近平在會談中強調，各部門、各領域、各層級要以「釘釘子精神」落實好雙方達成的共識。對於外界關注的競爭，中方在白宮歡迎儀式上直言，中美「不必諱言競爭」，但競爭「應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角斗」。

對於中美能否開創大國關係新範式？今年5月習近平提出「中美兩國能不能跨越『修昔底德陷阱』」的重大命題，而此次中方在白宮歡迎儀式上明確表示——「修昔底德陷阱」是可以跨越的。曾研究該陷阱的美國學者格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）亦指出，中美雙方命運緊密相連，為確保自身生存權益，雙方必須開展合作。

除了高層戰略與經貿互動，推動中美關係向前的同樣少不了民間與人文交流。

在歡迎宴會上，中方在祝酒詞中提及20多年前美國人賽考斯（Saikos）資助中國治沙人殷玉珍種樹、如今沙漠化為森林的動人故事，突顯中美人民友好交往的深厚基礎。

20多年前，賽考斯資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。（中國新聞社）

1999年，「賽考斯」跟隨「中美教師交換項目」來到中國任教。（美中關係全國委員會）

此外，習近平在歡迎儀式上正式宣佈：「未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習」，繼2023年舊金山倡議後再次發出青年邀約。大批美國學生透過實地參訪與交流，打破刻板印象、結下深厚友誼。

《玉淵潭天》在文章最後指出，無論時代如何變化，大國關係最終要落到共同面對的問題、共同創造的利益與共同建立的聯絡上，中美關係也將在變局中繼續向前。