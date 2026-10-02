星巴克宣布進入新疆市場　開設全中國首家非遺旗艦店「星巴扎」

9月29日，星巴克中國開啟了一段期待已久的新旅程。兩家充滿新疆在地特色與創新體驗的地標性門店——星巴克國際大巴扎非遺旗艦店和星巴克天山國際機場店同步開業，標誌著星巴克正式進入新疆市場。



《瀟湘晨報》報道，「自2020年以來，星巴克已在全中國打造7家非遺概念店，並持續通過主題商品和第三空間體驗創新推動非遺文化傳播。在多年實踐基礎上，星巴克進一步升級非遺門店體系，形成「非遺旗艦店」與「非遺文旅店」兩大類型，而「星巴扎」則是全國首家非遺旗艦店。



星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

在「星巴扎」，星巴克首次與非實物類非遺項目展開深度合作，聯合新疆十二木卡姆非遺傳承者共創沈浸式非遺歌舞體驗《起舞的巴扎》。當二層舞台緩緩開啟，傳統音樂、特色舞蹈與咖啡文化自然交融，顧客不僅是觀賞者，更成為體驗的參與者，在互動中感受新疆非遺文化的獨特魅力。

星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

「星巴扎」店經理馬穎此前一直在青海西寧工作，而父母則長期居住在新疆。在得知星巴克即將進入新疆後，她第一時間申請加入新疆團隊。如今，回到家鄉擔任店經理的她，不僅能夠有更多時間陪伴父母，還將繼續追逐自己的咖啡夢想。

馬穎表示，「能夠回到家鄉參與星巴扎的開業，我感到非常幸福和自豪。」

星巴克天山國際機場店。（瀟湘晨報）

星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

據新加坡《聯合早報》報道，星巴克中國的決定引來美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾的批評。他星期四（10月1日）發表聲明，譴責星巴克在中國新疆開設門店的做法，呼籲星巴克應立即關停在新疆的門店。

穆勒納爾稱，「對於一家以社會責任為榮的公司而言，這是一個令人震驚、道德破產的決定。」

星巴克中國門店由合資企業負責運營。星巴克2025年11月向中國私募基金博裕投資出售中國零售業務控股權，並與其成立合資企業。交易2026年4月完成，博裕持有合資企業60%股權，星巴克保留40%。但星巴克仍然繼續持有品牌和知識產權，向合資企業授權使用。