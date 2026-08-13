星巴克中國將由蜜雪冰城代工紙杯、吸管？　官方否認：傳聞失實

近日，有網傳消息指，星巴克中國的紙杯、吸管、抹茶粉將由蜜雪冰城代工，引發廣泛關注。8月12日，星巴克中國回應稱，關於「紙杯吸管由蜜雪冰城代工」及「更換咖啡豆供應商」等傳聞，嚴重失實。



上海一家星巴克門店。（微博＠星巴克中國）

圖為蜜雪冰城香港旺角銀行中心店。（網絡圖片）

星巴克回應：嚴重失實

財經新媒體「36氪」微信公眾號發文指出，有消息稱，前山姆中國首席採購官張青已於近期加入博裕資本，開始規劃星巴克供應鏈改造的相關戰略，包括尋找中國國內頭部的優質供應商，加速本土化。其中，星巴克中國的烘焙部分將由百勝中國代工，而紙杯、吸管、抹茶粉都將由蜜雪冰城代工。咖啡豆可能也不再與全球供應鏈綁定，轉而更多使用中國國產供應商。

「36氪」微信公眾號發文稱，星巴克的紙杯、吸管、抹茶粉將由蜜雪冰城代工。（「36氪pro」微信公眾號）

另據《澎湃新聞》報道，星巴克中國8月12日回應稱，網傳上述信息嚴重失實。星巴克在回應中強調：「我們始終秉持可持續高質量發展理念，堅持開放姿態，和行業供應鏈夥伴們協同發展、互惠共生，致力於為顧客提供始終如一的高品質咖啡產品和星巴克服務體驗。請大家理性辨別各類網傳消息，勿隨意轉發不實傳聞。」

江蘇昆山星巴克中國咖啡創新產業園。（新華社）

星巴克進軍中國27年轉型

星巴克進軍中國27年轉型 合資博裕8000門市改特許經營

據了解，2025年11月，星巴克公司與博裕達成協議，成立一家合資企業，共同運營星巴克在中國市場的零售業務。根據協議，博裕將持有合資企業至多60%股權，星巴克保留40%股權，並將繼續作為星巴克品牌與知識產權的所有者和授權方，向新成立的合資企業進行授權。

今年4月，星巴克中國宣布，星巴克全球與博裕投資的戰略合作已啟動。（網絡圖片）

今年4月，星巴克中國宣布，星巴克全球與博裕投資的戰略合作已啟動，雙方將通過更深入的本地市場理解與資源協同、更敏捷的本地決策與部署能力，以及更貼近中國市場的創新節奏，共同推動星巴克在中國市場的持續增長與體驗升級。