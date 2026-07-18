遊客星巴克食烚蛋、自備水！霸位無幫襯　職員制止後續1舉動更衰

不幫襯餐廳但又霸佔座位，實在無品！有網民在社交平台公審，指在連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）發現有多名懷疑是遊客人士，未有光顧霸佔座位，自攜食物和樽裝水到店內享用，之後更無視職員勸阻，他看不過眼遂拍照公審，引來網民批評相關人士無恥，「冇錢消費就咪嚟啦好心」、「無幫襯仲阻住做生意」，建議受影響商戶可以仿效個別內地餐廳做法，「其實大陸某啲餐廳都頂唔順，鎖起晒啲櫈，有消費先開鎖俾你坐」。



有疑似遊客自攜烚蛋和水到星巴克，未有光顧便霸佔店內座位。（「threads@victorleehk888」圖片）

窮遊？疑遊客星巴克食烚蛋、飲自備水

有目擊者在threads發帖公審，指發現有疑似遊客自攜烚蛋、樽裝水到星巴克，眾人未有光顧卻霸佔店內座位。樓主指，有職員之後上前要求他們不要在店內吃外食，但就不滿他們「一等職員望唔到就再食一啖」、「表情仲表現出覺得著數咗超多」，認為以上行為會影響店舖做生意，因此怒斥「無恥至極」。

男生趴枱休息 霸位無幫襯被公審

相中可見，在星巴克店內至少有2張餐枱被人佔用，其中2名男女在桌上擺放自攜抽式紙巾、樽裝水、食物，手上更拿着烚蛋；另外1對年輕男女則在桌上擺放樽裝水和個人物品，男方趴在桌上休息，女方則在旁玩手機，但他們桌上均未見有任何在星巴克購買的餐點或飲品，如此佔用座位難免會影響堂食客人用餐。

有男生趴在桌上休息，同行女生則在旁玩手機，桌上完全沒有任何星巴克的產品。（「threads@victorleehk888」圖片）

網民斥行為無恥：冇錢消費咪嚟啦

許多網民批評相中眾人行為，「真係不知羞恥」、「冇錢消費就咪嚟啦好心」、「電話就用iphone 17 pro max，買杯咖啡都無錢」、「同熟絡咗嘅Starbucks職員傾，佢哋表示都好攰」，又質疑曾被職員差別對待，「有次屋企人以為坐得咁坐低等，坐低無耐（職員）就拎餐牌俾佢問佢要啲乜，即係唔點嘢就唔好坐，乜原來遊客就唔使」。

網民批窮遊影響商戶做生意 建議仿效內地餐廳1做法

有人表示對窮遊無意見，但認為至少不應該影響商戶做生意，「窮遊本身並無不妥，但他們非但唔幫襯，還要損害商戶和消費者的利益」、「對香港經濟沒有什麼貢獻，阻住人做生意」、「啲職員大可以強硬少少，叫佢哋唔買嘢就即刻走」、「呢啲可以收佢清潔費，因為唔屬於餐廳食物，所以需要付出額外成本」，建議受影響商戶或可仿效個別內地餐廳做法，「其實大陸某啲餐廳都頂唔順，鎖起晒啲櫈，有消費先開鎖俾你坐」。

相關文章：成枱遊客自帶食物到漢堡店！霸位無幫襯 網民斥：面皮成丈厚

香港不少餐廳禁止客人帶外來食物入店享用。有網民在社交平台發文，指在漢堡包連鎖店Shake Shack用餐時，目睹多名疑似遊客的男女自攜麵包和壽司，霸佔店舖的座位用餐，不滿眾人「見到有位就坐」。



不少網民批評行為無恥，「面皮成丈厚」、「佢唔係以為呢個位係普通的瓦遮頭嘛？」但亦有人覺得是文化差異所致問題，指內地很多食店是可以自帶食物、「可以自帶，但前提係本身有幫襯」。



有網民指多名疑似遊客男女自攜食物和飲料，霸佔Shake Shack店舖座位開餐。（「threads＠ajkkllg」圖片）

該食客在threads帳號「ajkkllg」發布照片，指他當時到Shake Shack用餐，但就公審其附近餐枱有多名疑似遊客「無幫襯過一蚊」，自攜麵包和壽司到店舖戶外的座位開餐，形容他們「見到有位就坐」，「真係好莫名其妙，好想知佢哋受啲咩教育」。

疑遊客攜外食到Shake Shack霸位開餐

相中顯示，有多名男女坐於Shake Shack店外範圍座位，桌上擺有餐盤。樓主指「枱上面係上手嘅嘢食」。

有女子餐枱放有連鎖壽司店的膠袋，被指佔用店內座位享用壽司。（「threads＠ajkkllg」圖片）

網民狠斥：人無恥便無敵

網民斥責霸枱吃外食行為，「面皮成丈厚」、「佢哋就係咁無賴，所以愈來愈多店寫明『禁止進食外帶食物』」、「佢唔係以為呢個位係普通的瓦遮頭嘛？」、「人無恥便無敵，邀請職員出手介入，人需要被正確地教育」。

港人質素被批不外如是：好多00後都攞住杯珍珠奶茶入餐廳

不過有留言為相中各人平反，「好多00後都攞住杯珍珠奶茶入餐廳」、「公道啲講句，香港人同外國人都好興走入Starbucks或Five Guys食其他嘢，或者咩都唔嗌齋坐」、「霸佔座位呢個就睇店員點講，相信會俾佢（哋）咁做到的話，就代表舖頭本身大把吉位」，更反批樓主多事，「呢個位係公家㗎」、「咁又關你咩事？發人哋個樣上網你真係好無素質」。

文化差異問題引分歧？ 網民指藉口

有留言相信是文化差異問題，「真係唔關教育事，呢啲是社會觀念不同」，又指內地很多食肆都容許享用外帶食物，惟有網民覺得文化差異並非藉口，「可以自帶，但前提係本身有幫襯」、「如點咗店內嘅飯餸，但嘢飲係出面嘅奶茶，呢啲店內零消費霸住個位喺大陸都好肉酸」。

相中範圍為Shake Shack寵物友善露天座位

其實相片顯示地點為東涌東薈城Shake Shack分店，而相中範圍為店外戶天區域，是寵物友善的露天座位，亦為全港首間可與寵物一同於戶外用餐的Shake Shack分店。

（threads@victorleehk888）