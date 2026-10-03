深圳APEC｜普京願與中美巨頭會晤　學者：難成「雅爾塔2.0」

俄羅斯總統普京表示，願在11月深圳亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議期間，與中國國家主席習近平和美國總統特朗普舉行三方會晤。受訪學者對會晤能否舉行看法不一，但均認為即便成局，也將是象徵意義大於實質作用，難與重塑二戰後秩序的雅爾塔會議相提並論。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

普京星期四（10月1日）在莫斯科出席瓦爾代國際辯論俱樂部全體會議時，對中美俄三方會晤表示「完全贊成」，但能否舉行主要取決於東道主中國。他說，會晤有助於交換意見、釐清立場，但須先確定議程。

習近平訪美晤特朗普：白宮2026年10月發放更多花絮照片（美國白宮）

習近平訪美：白宮2026年10月發放更多花絮照片，圖為習近平向特朗普送贈金色太和殿模型（美國白宮）

領導人會議定於11月18日至19日在深圳舉行。特朗普已確定將赴華再會習近平；普京也在星期四致習近平的國慶賀信中，對兩人在APEC期間會晤表達期待。中國外交部則未確認是否將安排中俄元首會晤。

中美俄元首齊聚深圳，引發外界對三方會晤的猜測。俄羅斯總統助理烏沙科夫早在9月1日就公開提及這一構想，稱習近平與普京討論了這一可能性，但中國外交部9月29日回應時說，目前沒有可以提供的信息。美國白宮也未確認相關安排。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時認為，三方會晤舉行的可能性較大。三國領導人預計都將出席APEC，且整體氣氛也未構成明顯障礙，各方都有促成會晤的動機。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江。（廈門大學）

他分析，俄羅斯迄今表現最為積極；特朗普自認與普京、習近平關係良好，也樂於出席這種「大場面」；對中國而言，以東道主身份促成三方會晤，將為深圳APEC增添外交亮點。

台灣中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁則持較審慎看法。他星期五（10月2日）在台灣大學中國大陸研究中心舉辦的座談會上，答覆《聯合早報》提問時說，上周習特會後，他未見美國媒體討論APEC中美俄峰會方案，令他感到意外。

台灣中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁。（國立台灣大學）

郭育仁研判：「白宮幕僚一定是集體反對，所以沒有變成一個新聞議題。」他推測，美國可能將特朗普赴華行程擴大為亞洲之行，加入韓國甚至日本，淡化外界對他專程赴華的印象。

至於三方會晤可能釋放的信號，李明江認為，三國領導人若能同桌會晤，意味着「大國競爭雖然仍是一種現實，但也希望尋求一定程度的穩定，在一些問題上爭取有限度的合作」。

他預計，俄烏戰爭、歐洲安全、伊朗戰事，以及全球能源、經濟和朝鮮半島問題都可能進入議程。但這場會晤更可能是非正式磋商，各方交換立場或作出原則性表述，難以形成三國共同認可的具體政策。

郭育仁則認為，中俄更希望借三方會晤削弱美國的國際主導地位，並為俄羅斯紓解外交困境，「較多是要幫俄羅斯解套」。

他判斷，俄烏戰爭將是討論重點，圍繞伊朗戰爭的討論則「是談假的」，朝鮮半島可能因特朗普尋求與朝鮮領導人金正恩會面而進入議程，台灣則未必成為重點。

但郭育仁也提醒說，伊朗戰事的發展仍可能牽動台海安全。他指出，美軍雖已將多支部隊調往伊朗周邊，卻仍未投入地面戰；「一旦地面戰開打，台灣真的要擔心了，日本、台灣、韓國都要擔心」，因為這意味着美國的戰略重心可能像2001年後那樣，再度轉向中東。

即使難有實質成果，三方會晤仍可能牽動其他國家的安全關切。李明江指出，歐洲國家會關注三國磋商是否影響俄烏停火談判，日本則會留意對東北亞安全的影響。

他認為，這些國家尤其會擔憂，三方接觸會否進一步發展為「非正式的大國協調安排」。

就建立中美俄三方軍控協議的相關事宜，特朗普（右）和普京（Vladimir Putin）在G20峰會期間曾交換意見。（AP）

這也呼應外界猜想此次會談可能成為「雅爾塔2.0」。1945年，美英蘇三國領導人在雅爾塔商議戰後安排，深刻影響後來的國際秩序。2025年2月，克里米亞雅爾塔一場名為「雅爾塔2.0」的藝術展，以特朗普、普京和習近平的形象呼應當年的「三巨頭」。

但李明江認為，將兩者進行類比「沒有任何意義」。雅爾塔會議涉及二戰後的國際秩序重建，而中美俄元首會晤更可能停留在支持地區穩定、結束衝突等原則性表述，難以達成足以重塑全球秩序的實質安排。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

