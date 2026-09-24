新疆奶竟變透明液體？　企業證為測試用無菌水　分揀出錯流出市場

有消費者拍片反映，早前網購新疆「馬三三」純牛奶，最近飲用時發覺「無味」，剪開包裝倒出後驚覺是無色無味的透明液體，擔心家中小孩已飲用的牛奶有安全隱患。

新疆馬三三疆純乳業有限公司工作人員解釋，所謂的透明液體實為用於設備校驗的「無菌水」，因操作工人分揀失誤，誤將測試樣本混入成品裝箱流出市場。

9月24日，馬三三乳業董事長馬良出鏡公開致歉，稱已聯繫當事人妥善處置，公司將全面升級樣本隔離管理，針對同批次銷售的674單顧客作出「僅退款、不退貨」處理。目前，昌吉市市場監督管理局已成立專案組進駐企業展開調查。



消費者剪開包裝，倒出的並非牛奶，而是無色無味的透明液體。（影片截圖）

消費者反映，早前在主播「頓頓」的直播間購買10箱「馬三三」純牛奶，其小孩也在飲用。她近日飲用時發覺「無味」，剪開包裝後才發現盒內並非牛奶而是透明液體，隨即「嚇得直摳喉嚨嘔吐」，更擔心小孩已飲用的牛奶存在安全隱患。

影片顯示，該消費者現場剪開三盒未開封牛奶，其中第一盒和第三盒倒出的是透明液體，第二盒倒出的是牛奶。

9月23日晚，昌吉市市場監督管理局、新疆昌吉國家農高區市場監督管理局發布情況通報稱，昌吉市市場監督管理局已成立調查組，進駐企業開展全面調查，並提醒持有涉事同款產品的消費者，妥善留存相關產品及購買憑證。

馬三三乳業董事長馬良出鏡公開致歉。（影片截圖）

同晚，新疆馬三三疆純乳業有限公司發布情況說明稱，公司已調取該批次原奶、生產、出廠全鏈路檢驗記錄，將對同批次的牛奶留樣本檢測，並調取物流發運批次的監控記錄。

情況說明指，工廠每日開機會進行設備校驗工作，會將純淨水灌入包裝來測試包裝是否符合生產標準，屬於生產環節的常規測試流程。由於操作工人分揀失誤，誤將測試樣本混入成品裝箱流向市場。公司對此深感抱歉，目前已與消費者聯繫，會積極跟進處理，給予妥善、負責任的解決方案。