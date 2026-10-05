緬北女魔頭明珍珍伏法前述臥虎山莊命案：涉詐人員逃跑被槍殺掩埋

央視紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》揭開緬北明家「臥虎山莊10.20案」的殘酷真相。明珍珍臨刑前講述，為逃避中國警方清查，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區，期間更開槍射擊試圖逃跑的涉詐人員，導致4死4傷。



2023年10月19日，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區，期間開槍射擊試圖逃跑的涉詐人員。（央視）

紀錄片披露，「臥虎山莊」是果敢老街地區臭名昭著的電詐園區，分布了眾多電詐窩點，對電詐人員實行嚴格管理，由明學昌直接掌控，在明家所有電詐園區中規模最大、非法收益最高。「臥虎山莊」更藏有一個地下靶場，是底層電詐人員的「處決地」，牆上布滿彈孔。

浙江省溫州市公安局刑偵支隊大隊長張昌慧表示，為了掩蓋殺人的事實，明家還會殺人滅口，用機槍掃射，甚至拉一批人進行補槍，「這真是已經超出了我們人類的底線」。

明珍珍臨刑前講述，為逃避中國警方清查，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區。（央視）

明珍珍臨刑前講述，迫於中國警方的強大壓力，果敢對電詐園區是否有人員被羈押或限制人身自由情況開展檢查。明家擔心清查行動會對「詐騙生意」造成影響，準備將電詐人員分批次轉移到其他地方進行藏匿，暫避風聲。

2023年10月19日晚，明家夥同電詐「金主」，安排武裝人員攜帶槍支分批押運電詐人員從「臥虎山莊」轉移至明學昌孫女明珍珍管理的「承德公館」（紅房子）及「東湖山莊」。

2023年10月19日，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區。（央視）

2023年10月19日，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區。（央視）

明珍珍稱，當時曾問過爺爺（明學昌）要如何應對，「他說跟其他家族一樣，反正就是來檢查的時候，你把人員先轉移出去，然後等到檢查完了你再把這些人員轉移回來」。

然而，不少人在轉移期間發現自己並不能回國，遂趁機逃跑，卻遭到武裝人員開槍射擊，造成中國籍涉詐人員4死4傷。

在民兵隊武裝鎮壓逃亡人員後，明珍珍隨即指示將屍體掩埋於自家寬闊的牛馬場，企圖掩蓋罪行，「要盡可能將事情壓下來，既然人已經死了，就安排人把他們埋掉了」。

在民兵隊武裝鎮壓逃亡人員後，明珍珍隨即指示將屍體掩埋於自家牛馬場。（央視）

「臥虎山莊」地下靶場。（央視）

案件發生後，一度傳出4名在電詐園區臥底的溫州警察被殘忍殺害，還有人稱案件造成過百人傷亡。經查明，這些均為謠言，案中死傷均為電詐園區的人員。

2026年1月29日，浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。