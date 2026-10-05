央視揭緬北覆滅內幕　中方3次約見四大家族　白應蒼死前剖白曝光

緬北電詐集團走向覆滅的內幕進一步曝光。由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》於10月5日至7日在央視綜合頻道18點檔首播。據央視新聞報道，片中首次披露，在中方部署打擊緬北涉電詐專項工作期間，中方工作組曾先後3次約見果敢「四大家族」代表，要求無條件清除詐騙，惟當時各家族心存觀望、收效甚微。



據悉，以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等人為首的緬北果敢「四大家族」犯罪集團，長期大肆組織開設詐騙窩點，針對中國公民瘋狂實施電信網絡詐騙，並發展黃、賭、毒產業及涉及嚴重暴力犯罪。

緬北白家犯罪集團首要分子白所成 。（新華社）

「倚財仗勢」正是劉正祥在緬北變亂交織的政權更替中，始終保存權力席位和生存空間的「安身立命符」。（央視新聞）

緬北詐騙集團明家首腦明珍珍被判死刑。

央視紀錄片透露，中方工作組曾3次約見果敢「四大家族」——白所成家族、魏超仁家族、劉正祥家族和劉國璽家族——的代表，但效果甚微。

面對中方嚴正要求，白所成次子、白家犯罪集團首要分子白應蒼在片中回憶稱，直到2023年9月中國官員赴邊境開會交底，他們才驚覺「中國動真格了」；「我們也開了三次會。當時明學昌說，不做我們沒得吃，不做要吃什麼。一開始的時候我們也想著先看一下其他家的動靜，其他家交我們也交，其他家不交，我們也就不交了。」白應蒼在紀錄片中表示。

白應蒼死前剖白表示：中方曾到緬北開會，2023年9月開始知道動真格。

各家族抱著「先看一下其他家動靜」的僥倖心理互相觀望，最終妄圖以克制為籌碼繼續逍遙法外。

隨著中緬執法安全合作深入，中國警方耗時兩年跨越200多個地市調查，累計抓獲5.7萬餘名中國籍涉詐嫌疑人，令果敢「四大家族」遭遇毀滅性打擊。2024年1月30日，白所成、白應蒼等重要頭目被緬甸警方依法向中國公安機關移交押解回國。

據此前報道與法院審理查明，以白所成、白應蒼等為首的白家犯罪集團，依託家族武裝力量修建或合作開發了百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，招攬多名「金主」入駐並提供武裝庇護。

經專案組查實，白家集團涉詐案件3.1萬多起、涉詐資金超過106億元（另據財經審理涉賭、詐等資金達290多億元）、涉賭資金逾180億元、製造和販賣毒品甲基苯丙胺約11噸，並導致6名中國公民死亡、1人自殺、多人受傷。

廣東省深圳市中級人民法院於2025年11月4日對白家犯罪集團案一審公開宣判，認定被告白所成、白應蒼等犯詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪及販賣、製造毒品罪等12項罪名，依法對白所成、白應蒼等5名被告人判處死刑。白應蒼在執行死刑前接受採訪時坦言，痛恨自己的無知與無節制貪欲，並代表全家向中國人民和中國政府致歉。該案是繼明家犯罪集團後，第二個進入死刑執行程序的緬北電詐集團案件。