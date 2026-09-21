史上首次！名古屋亞運畫面非來自日本電視台　｢滿屏央視｣日媒驚訝

2026年名古屋亞運於19日舉行開幕式，不過在賽前活動期間，媒體席各區的螢幕據報均可看到中國央視（CCTV）的轉播畫面。這是因為央視體系CMG-IMP這次負責名古屋亞運的主轉播工作，包括開幕式及各項賽事的國際公用訊號，主要由中國團隊負責製作、提供。這也是亞運史上首次由非主辦國的媒體機構擔任主轉播機構。



名古屋亞運是日本繼1958年東京亞運和1994年廣島亞運後，第3次承辦這場亞洲最高規格體育賽事。台媒ETtoday指出，開幕式的暖場活動開始後，媒體席的螢幕隨即成為焦點，因為畫面並非來自日本電視台，而是播放中國中央電視台的轉播訊號，這一幕也讓在場日本媒體感到意外。

名古屋亞運是日本繼1958年東京亞運和1994年廣島亞運後，第3次承辦這場亞洲最高規格體育賽事。（Reuters）

事實上，這場亞運的主轉播商並非NHK、TBS等日本媒體，也不是國際專業外包公司，而是中國央視總台的國際傳媒港CMG-IMP。這代表日韓、東南亞等地的持權轉播商，在轉播賽事時使用的國際公用訊號，主要由中國團隊負責製作。這也是綜合性洲際大賽，首次由非東道主國家媒體擔任主轉播商。

名古屋亞運開幕式集錦▼▼▼

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為什麼會出現這樣的狀況？據了解，亞運會的主轉播機構是一個公開招標的標案，對全球機構開放，並非東道主國能自然獲得。內媒分析，CMG-IMP能取得主轉播業務，可能與過去曾參與杭州亞運、哈爾濱亞冬會等大型賽事轉播、累積豐富經驗有關。此外，本屆亞運面臨經費壓力，加上中國團隊具備大型賽事轉播技術能力，也被認為是相關因素。

本屆名古屋亞運的官方服飾，由中國運動用品製造商361°提供，它也是火炬接力的贊助商。（Reuters）

事實上，本屆亞運相關轉播業務一度並非由CMG-IMP承接。2025年4月，一家西班牙企業以約23億日圓得標，不過同年7月因提交文件存在缺失，雙方最終解除契約。主辦單位隨後於8月重新進行招標，最終由CMG-IMP以約46億日圓（2.3億港元）得標，金額約為原先西班牙業者的2倍。

名古屋亞運受預算不足所苦

本屆名古屋亞運雖然以「簡化」之名推動籌備，實際上長期以來一直受到預算不足所苦。不只是賽事轉播業務，本屆名古屋亞運的官方服飾，由擔任亞洲奧林匹克理事會（OCA）贊助商的中國運動用品製造商361°提供，該公司同時也是火炬接力的贊助商。至於IT領域，則由在卡塔爾設有據點之一的體育IT企業「Bornan」掌握主導權。

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