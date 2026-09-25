名古屋亞運｜刀棍雙絕結合中醫！大學體育教師高曉彬武術全能奪金

9月23日，愛知·名古屋亞運會武術套路項目收官，「武林高手」中國選手高曉彬奪得男子刀術棍術全能決賽金牌，這是廣東選手在本屆亞運會上獲得的第四枚金牌。



據悉，高曉彬除了是一名武術運動員，還是廣州中醫藥大學體育健康學院的教師。平時，高曉彬就會將對武術的獨特理解和中醫知識串在一起講課，讓同學們對「武醫融合」有更真切的理解。



9月23日，名古屋亞運會武術男子刀術棍術全能決賽，中國選手高曉彬奪得金牌。（廣州中醫藥大學）

9月23日，中國選手高曉彬在男子刀術比賽中。（新華社）

據公開資料顯示，高曉彬是山西靈丘人，自5歲開始習武，2007年進入山西省武術隊，並多次參加國家集訓隊。高曉彬曾獲第十屆亞洲武術錦標賽男子刀術冠軍、第十七屆世界武術錦標賽男子棍術金牌等榮譽。2026年6月，他入選第二十屆亞運會武術項目運動員。9月23日，名古屋亞運會武術男子刀術棍術全能決賽，中國選手高曉彬奪得金牌。

除了運動員的身份外，高曉彬還是廣州中醫藥大學武術教師，曾多次代表中國出訪多個國家和地區進行武術交流與文化推廣。

9月23日，中國選手高曉彬在男子刀術比賽中。（廣州中醫藥大學）

9月23日，中國選手高曉彬在男子刀術比賽中。（廣州中醫藥大學）

綜合《鳳凰網》、《南方日報》報道，決賽中，高曉彬在刀術和棍術兩個項目上均展現出較高水準。刀術套路銜接流暢，提膝、轉身、撩刀等動作乾淨俐落；棍術套路剛勁有力，平掄棍、舞花棍等動作節奏鮮明。面對風格不同的兩套套路，他在技術發揮和臨場節奏上保持較好平衡，為最終奪冠奠定基礎。

9月23日，中國選手高曉彬在男子刀術比賽中。（廣州中醫藥大學）

在平日授課時，高曉彬會將自己對武術的理解和中醫知識結合，讓同學們對「武醫融合」有更真切的理解。中醫講究醫武同源，中醫與武術相互滲透、相互促進，形成了「武醫結合」的豐富實踐。中醫也從武術中汲取了有益元素，在治療骨折、脫骱等外傷時，借鑑了武術中的整復手法和康復訓練。

談及比賽心態，高曉彬表示，自己沒有預設必須奪冠的目標，而是以平常心走上賽場，力爭完整呈現兩套套路。高曉彬稱，有個別學生知道他參賽，賽前給他發了加油打氣的短訊，他回應「有點害羞，你們的老師是亞運會冠軍哦！」。

網民評論，「厲害了，老師們」、「會武術的老師是個中醫」、「這才是為人師表的榜樣！能文能武為國爭光！」

高曉彬稱，有個別學生知道他參賽，賽前給他發了加油打氣的短訊，「有點害羞」。（南方日報）