萬金叢中一點銀　國乒選手王楚欽亞運僅獲三銀登官方慶功海報惹議

愛知·名古屋亞運於10月4日落幕，中國國家體育總局旗下《中國體育報》發佈海報，慶祝中國隊奪得169枚金牌，刷新海外參賽紀錄。值得注意的是，中國國乒男隊隊長王楚欽在剛閉幕的亞運會上未能斬獲金牌，卻登上官媒慶功海報的前排位置，在互聯網上掀起討論。



中國國家體育總局旗下《中國體育報》發佈海報，慶祝中國隊奪得169枚金牌，刷新海外參賽紀錄。（中國體育報）

拿冠軍站邊角？ 亞軍銀牌遮住冠軍金牌

據自媒體「體育先鋒眼」，這張海報共約110名運動員，絕大多數手持金牌，王楚欽以銀牌出鏡且位置靠前，被網民形容為「萬金叢中一點銀」。

也有人指出，乒乓球男單比賽中擊敗王楚欽奪冠的林詩棟被安排在海報更邊緣的位置，手中獎牌也被王楚欽擋住；男雙金牌、林詩棟搭檔黃友政則無緣海報。有網民認為，在一眾冠軍中放入「三銀」選手，排布容易造成觀感割裂。

乒乓球男單比賽中擊敗王楚欽奪冠的林詩棟被安排在海報更邊緣的位置，手中獎牌也被王楚欽擋住。（中國體育報）

據了解，中國乒乓在國際賽場長期佔據優勢，但中國男乒隊本屆亞運會失利，男團決賽中不敵日本，終結國乒男團自1998年起締造的亞運七連冠，王楚欽取得三枚銀牌被指與以往成績存在相當差距。

他上一屆杭州亞運會包攬男團、男單、男雙、混雙四項冠軍，是亞運會歷史上首位單屆男子四冠得主，從四金到三銀的落差被放在放大鏡下審視。

亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

媒體：海報非金牌榜 不能只用金牌一把尺

不過，極目新聞10月4日發佈評論文章稱，王楚欽出鏡打破海報唯金牌固有認知。文章認為，海報並非「金牌榜」，評判運動員，不能只用金牌這一把標尺。「勝負有定數，拼搏無高低，站上賽場傾盡全力的人，都值得被看見。」

10月4日，中國代表團在閉幕式上入場。（新華社）

網民：國足更應上榜

但依舊有網民對此感到質疑，認為國足U23的運動員更該上榜。有網民指出，亞運U23男足雖然未獲金牌，在互射十二碼（點球大戰）中擊敗烏茲別克獲得銅牌，創下28年來最好成績，並登上央視《新聞聯播》。

中國隊獲亞運會男足銅牌。（澎湃新聞）

在本屆亞運三大球整體表現略顯慘淡的背景下，且在銅牌戰前一晚，國足成年隊0比5恥辱性不敵巴勒斯坦的至暗時刻，男足亞運隊創造了「最大的驚喜」。

中國隊獲亞運會男足銅牌。（澎湃新聞）

《北京日報》評論亦稱，這支U23國足在一年內兩次洲際大賽全部殺入四強，「這樣的表現足以證明他們已經進入穩定的上升期，這對於正處於低谷的中國足球來說，絕對是好消息」。