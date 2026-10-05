蔡康永遭抵制　昔日言論被翻出質疑：我來自台灣為什麼要回中國？

台灣知名主持人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引起陸網抵制，連帶昔日「台獨」言論也被翻出，其中2013年第50屆金馬獎上，蔡康永對黃渤說的那句「這是我家，不是你家」，被指其立場早有跡象。



昔日言論被翻出 陸網稱早有跡可循

據內媒《大河報》報導，截至4日晚，蔡康永個人帳號評論區遭遇大量網友抵制：

「堅決抵制台獨分子」

「為台獨站台我們就抵制」



目前，蔡康永帳號IP屬地顯示為日本。

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（官方直播截圖）

報導指出，早在2013年金馬獎頒獎現場，蔡康永「這不是你家」言論引發熱議。

2013年金馬獎頒獎，黃渤風趣指「感覺回到家」，蔡康永作為主持人在一旁調侃「這是我家，不是你家」。（金馬獎視頻擷圖）

當時黃渤和鄭裕玲登台頒獎，鄭裕玲調侃黃渤穿的睡衣，黃渤風趣回應「因為感覺回到家」。蔡康永作為主持人在一旁調侃「這是我家，不是你家」；黃渤則機智回答「你也不是一個人在主持，我還看到了一匹馬，第一次看到馬騎人」（此前蔡康永穿著黑白格紋西裝，背後裝置一隻近人大小巨馬現身紅毯）。

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另外，大陸網友也搜出蔡康永早年在節目上專訪歌神張學友時，張學友提到有美國司機「讓他滾回中國」，蔡康永當場說如果是他，他就會說「我來自台灣，為什麼要回中國？」

大陸網友搜出蔡康永曾在節目上專訪張學友時的言論，「我來自台灣，為什麼要回中國？」（康熙來了節目擷圖）

質疑其「一邊賺大陸錢，一邊瞧不起大陸」。

還有不少大陸網友認為蔡康永的政治傾向，或早有顯露。

這次不只是出席了，還揮舞綠色應援棒，表達支持了。一切都不裝了。

公開信息顯示，蔡康永，1962年3月1日出生於台北市，祖籍浙江省寧波市。蔡康永於2014年進入大陸發展，加入愛奇藝獨播的說話達人秀《奇葩說》，並擔任奇葩團長一職。



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