蔡康永現身民進黨沈伯洋造勢大會遭大陸網民出征　零跑汽車急切割

台灣主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，相關畫面在中國大陸社交平台迅速發酵，話題衝上微博熱搜，遭中國大陸網友群起出征、發起抵制。事件觸發商業連鎖反應，與蔡康永有合作關係的多個品牌連夜切割。



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戴帽口罩坐前排 手持「台北順起來」應援棒

綜合《中時新聞網》、《聯合報》，台灣「九合一」選舉倒數55天，民進黨台北市長參選人沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨着台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

其中，蔡康永頭戴淺色帽及黑色口罩，身穿與競選主視覺色調相近的橘色襯衫，低調現身，手中持印有「台北順起來」的充氣加油棒，並隨現場支持者揮動應援。

面對媒體追問，蔡康永稱「就是來見識一下」，表示想聽取各方意見；當被問到是否也會前往另一名台北市長參選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永表示，如果有機會訪問每一位候選人「會很棒」；至於是否會邀請蔣萬安及沈伯洋接受專訪，他則笑著回應「謝謝」，沒有進一步說明。

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（中央社）（官方直播截圖）

不過，台灣時事評論員王炳忠指出，蔡康永直接坐在競選總部成立大會的貴賓區，手持加油棒並揮舞競選旗幟，「那當然就是支持」，被媒體認出後又故意裝「中立」，反映他清楚沈伯洋的身份，卻仍試圖「耍弄模糊」。

沈伯洋被大陸列為「台獨」頑固分子 已被立案偵查

據此前報道，沈伯洋是民進黨籍「立委」，亦為「黑熊學院」創辦人。2024年10月，國台辦將其納入「台獨」頑固分子清單並實施制裁。

2025年10月28日，重慶市公安局以涉嫌分裂國家罪對其立案偵查，依法追究刑事責任。「黑熊學院」被國台辦定性為「台獨基地」，涉及向台灣青少年灌輸「仇中」思想，並計劃培訓「黑熊勇士」。

民進黨立委沈伯洋。（facebook@沈伯洋）

沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校，為犯罪學與法律社會學博士，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨不分區立法委員，具備法律學者與黑熊學院創辦人背景。（Facebook@沈伯洋）

零跑汽車連夜切割：已下線全部相關內容

事件曝光後，與蔡康永有合作關係的品牌迅速作出反應。零跑汽車於10月4日晚11時24分發布聲明，強調「始終堅持一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動及一切傷害民族感情的言行」，並指蔡康永「僅為過往合作內容的參與藝人，並非零跑代言人」，目前已下線與其相關的全部內容，並保留追究相關方法律責任的權利。

零跑汽車9月才官宣蔡康永為「品牌摯友」，合作僅維持約一個月即告終止。時尚芭莎亦同步刪除了蔡康永九月刊封面人物的宣傳微博。

值得注意的是，蔡康永微博帳號累積超過3600萬粉絲，目前帳號已看不到公開貼文，然而其小紅書帳號仍保持活躍。

蔡康永微博帳號累積超過3600萬粉絲，目前帳號已看不到公開貼文。（微博截圖）

有用戶指出，蔡康永的微博實際上早在2022年12月已曾清空，經紀人當時解釋是因追蹤帳號變動較多，希望重新調整，而非突然之舉。