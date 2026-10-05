因｢站台｣沈伯洋遭大陸網民出征後　蔡康永答應蔣萬安造勢活動邀約

台灣知名主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會後，在中國大陸引發爭議，多個合作品牌連夜切割。國民黨籍台北市長參選人蔣萬安10月5日公開邀請蔡康永出席自己的競選總部成立活動，並稱「一定安排在搖滾區」。蔡康永隨後回應，待收到具體邀約後，「將欣然前往觀摩學習」。



民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（中央社）（官方直播截圖）

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨着台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

蔣萬安籲尊重台灣民主的生活方式

據此前報道，台灣主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，遭中國大陸網友群起出征、發起抵制。事件亦觸發商業連鎖反應，與蔡康永有合作關係的多個品牌連夜切割。

蔡康永微博帳號累積超過3600萬粉絲，目前帳號已看不到公開貼文。（微博截圖）

對此，國民黨籍現任台北市長蔣萬安5日上午受訪時說，每個人都有自由參加政治活動的權利，「這是我們共同守護的價值」。

他表示支持並尊重蔡康永發表任何主張，並指這就是民主的真諦。他同時呼籲中國大陸尊重台灣民主的生活方式，不要因為政治傾向而有任何差別待遇。

被問及蔡康永經紀人提到有意訪問沈伯洋和蔣萬安，蔣萬安回應，有聽說蔡康永很願意訪問不同立場的政治人物，若節目有邀約，會由幕僚團隊規劃。他也公開邀請蔡康永參加自己的競總成立活動。

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正），在國民黨支持者中擁有天然的「正統性」，因此被寄予厚望，認為他是未來代表國民黨收復中央失地、走向「中興」的核心領袖。（facebook@蔣萬安）

蔡康永：將欣然前往，遵循服裝方向打扮

蔡康永5日在臉書、Threads及Instagram轉發蔣萬安的受訪畫面，發文稱：「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請。

等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會盡可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛。」他亦感謝蔣萬安的關心，「預祝活動成功，期待大家平安愉快」。

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蔡康永稱將欣然前往觀摩學習。（蔡永康FB）

沈伯洋：感可惜 稱蔡僅想聽意見

沈伯洋方面，綜合TVBS新聞網和三立新聞網報道，沈伯洋星期天晚出席中醫之友後援會活動時，被問及蔡康永遭大陸網民抵制一事。他說，這真的是很可惜的一件事，因為蔡康永已經表明，其實是想聆聽各式各樣不同的聲音。

沈伯洋表示，蔡康永到場只是希望能聆聽不同聲音，並非表態支持：「我覺得在民主社會就是這樣。他來這邊並不是跟著我們喊，而是過來看這個人講什麼，接下來可能也想去看另一個人講什麼。」

9月15日，沈伯洋於士林華榮街市場掃街拜票。（facebook@沈伯洋）

公開資料顯示，蔡康永憑台灣綜藝節目《康熙來了》在大陸積累不少知名度，後來參與大陸網絡節目《奇葩說》，進一步打開大陸市場。

大陸車企零跑汽車9月官宣蔡康永為「品牌摯友」，但因出席沈伯洋造勢活動，該合作僅維持約一個月即告終止。時尚芭莎亦同步刪除了蔡康永九月刊封面人物的宣傳微博。