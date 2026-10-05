因｢站台｣沈伯洋遭大陸網民出征後 蔡康永答應蔣萬安造勢活動邀約
台灣知名主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會後，在中國大陸引發爭議，多個合作品牌連夜切割。國民黨籍台北市長參選人蔣萬安10月5日公開邀請蔡康永出席自己的競選總部成立活動，並稱「一定安排在搖滾區」。蔡康永隨後回應，待收到具體邀約後，「將欣然前往觀摩學習」。
蔣萬安籲尊重台灣民主的生活方式
據此前報道，台灣主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，遭中國大陸網友群起出征、發起抵制。事件亦觸發商業連鎖反應，與蔡康永有合作關係的多個品牌連夜切割。
對此，國民黨籍現任台北市長蔣萬安5日上午受訪時說，每個人都有自由參加政治活動的權利，「這是我們共同守護的價值」。
他表示支持並尊重蔡康永發表任何主張，並指這就是民主的真諦。他同時呼籲中國大陸尊重台灣民主的生活方式，不要因為政治傾向而有任何差別待遇。
被問及蔡康永經紀人提到有意訪問沈伯洋和蔣萬安，蔣萬安回應，有聽說蔡康永很願意訪問不同立場的政治人物，若節目有邀約，會由幕僚團隊規劃。他也公開邀請蔡康永參加自己的競總成立活動。
蔡康永：將欣然前往，遵循服裝方向打扮
蔡康永5日在臉書、Threads及Instagram轉發蔣萬安的受訪畫面，發文稱：「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請。
等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會盡可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛。」他亦感謝蔣萬安的關心，「預祝活動成功，期待大家平安愉快」。
沈伯洋：感可惜 稱蔡僅想聽意見
沈伯洋方面，綜合TVBS新聞網和三立新聞網報道，沈伯洋星期天晚出席中醫之友後援會活動時，被問及蔡康永遭大陸網民抵制一事。他說，這真的是很可惜的一件事，因為蔡康永已經表明，其實是想聆聽各式各樣不同的聲音。
沈伯洋表示，蔡康永到場只是希望能聆聽不同聲音，並非表態支持：「我覺得在民主社會就是這樣。他來這邊並不是跟著我們喊，而是過來看這個人講什麼，接下來可能也想去看另一個人講什麼。」
公開資料顯示，蔡康永憑台灣綜藝節目《康熙來了》在大陸積累不少知名度，後來參與大陸網絡節目《奇葩說》，進一步打開大陸市場。
大陸車企零跑汽車9月官宣蔡康永為「品牌摯友」，但因出席沈伯洋造勢活動，該合作僅維持約一個月即告終止。時尚芭莎亦同步刪除了蔡康永九月刊封面人物的宣傳微博。