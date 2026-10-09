廣西貴港船舶噴漆時發生閃爆事故　釀3死2傷

10月6日晚，據廣西貴港市港南區應急管理局通報，10月6日17時15分許，郁江港南區新塘鎮湖表村河段自然岸坡停泊的一艘工程船舶在噴漆作業時，因施工人員操作不當，發生閃爆事故，共造成3人死亡，2人受傷。



微信公眾號「貴港宣傳」10月7日發布的事故通報指出，該起事故造成1人經搶救無效死亡、2人失聯、2人輕傷。接報後，港南區委、區政府立即組織應急、公安、海事、消防、衛健和屬地鎮政府趕赴現場，開展搜救、救治和善後處置，並全力搜救2名失聯人員。

10月9日，據《央視新聞》報道，廣西貴港市港南區應急管理局表示，經多方全力搜救，在港南區新塘鎮湖表村鬱江河段工程船舶閃爆事故中失聯的2名人員，已分別於2026年10月8日凌晨4時20分、上午9時08分被找到，經法醫鑑定，確認已無生命體徵。

目前，該事故造成3人死亡，2人受傷，事故原因調查及善後工作正在有序推進。