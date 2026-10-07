國慶｜男子內蒙古獨駕遇大雪困山頂險喪命　向警察道歉｢是我愚蠢｣

國慶假期期間，內地遊客曹先生在內蒙古赤峰駕車旅遊，未料在山頂遇到大雪，又發生車輛底盤受損導致機油漏光的意外，當時山頂體感溫度驟降至零下十多度，車外殼已結冰，陷入絕望的他已給妻子留下遺言，幸好尋獲訊號報警後，當地派出所民警連夜冒雪搜救。期間曹先生深感自責，對民警致以歉意「因為我的愚蠢，給你們添麻煩了！」幸好最後民警及時趕到，順利救出曹先生。



內地遊客曹先生在內蒙古赤峰駕車旅遊突發意外。（九派新聞）

曹先生深感自責，對民警致以歉意「因為我的愚蠢，給你們添麻煩了！」（九派新聞）

最後民警及拖車順利趕到，順利救出曹先生。（九派新聞）

曹先生直言，遇到這麼一位負責任的好警察是自己的幸運。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，事發於10月3日，曹先生因在網上看到內蒙古赤峰黃崗梁的秋色迷人，一時興起便獨自駕車跟隨導航前往山頂。沿途見車流稀少，仍以為遊客集中在山頂露營地或景區。豈料開至半山腰時突然下起大雪，傍晚抵達山頂時更驚覺前方竟是懸崖。

「當時感覺天一下子就黑了，下車查看的功夫，回頭一看車轍印都沒了。」曹先生試圖沿原路撤退，卻不料車輛底盤受損，導致機油全部漏光，車輛完全沒法啟動。曹先生稱，當時聞到濃烈漏油氣味時大腦瞬間一片空白，因為山頂體感溫度驟降至零下十多度，車身已結冰。他只能裹著衣服在車尾箱取暖，為防自己在睡夢中窒息，更是每隔兩小時設定一次鬧鐘，並預先將手機解鎖並設定好緊急聯絡人，當時還給妻子留下遺言「我愛你」。

事後曹先生給民警發送888.88元的紅包，民警拒收。（九派新聞）

幸好曹先生報警。當地派出所民警接報後連夜趕到黃崗梁搜救，但因定位不準，兩人在山的兩頭，一度走錯方向，但民警透過微信持續鼓勵曹先生：「無論如何一定把你救出去！」並幫忙聯繫拖車。

最終民警及拖車順利趕到，將陷入絕境的曹先生救出。曹先生直言，遇到這麼一位負責任的好警察是自己的幸運，「我真是撿了一條命」。回到北京後，他第一時間致電政府服務熱線表揚民警，也準備做錦旗、寫好感謝信寄給派出所。