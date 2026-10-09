中共中央印發《關於發展新質生產力的意見》　促五大創新推19舉措

據新華社9日消息，中共中央、國務院印發《關於發展新質生產力的意見》（以下簡稱《意見》）。意見提出19項重點措施，涉及大力推進科技創新、推動科技創新和產業創新深度融合、着力推進發展方式創新、紮實推進體制機制創新、深化人才工作機制創新五個方面。



今年是「十五五」開局之年。

意見明確提出，以科技創新為引領，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，全方位推進科技、產業、發展方式、體制機制及人才工作機制等5大創新，加快形成與新質生產力更相適應的生產關係，為高質量發展提供強有力支撐。

針對具體落實，《意見》圍繞五大創新領域，提出19項重點舉措：

一、大力推進科技創新：加強原創性顛覆性科技創新、加快突破關鍵核心技術、統籌國家戰略科技力量建設、強化企業科技創新主體地位和加速科技成果向現實生產力轉化。

二、深化科技與產業創新融合：改造提升傳統產業、培育壯大新興產業、前瞻佈局未來產業、促進實體經濟和數字經濟深度融合、全面實施「人工智能+」行動。

三、着力推進發展方式創新：構建綠色低碳循環發展經濟體系、優化綠色發展政策工具箱、積極推進能源革命。

四、紮實推進體制機制創新：聚焦科技和經濟緊密結合深化改革、完善市場監管制度、加大金融創新產品供給、在全球配置先進生產要素。

五、深化人才工作機制創新：培養新質生產力發展急需人才和健全人才使用和流動政策。

《意見》強調各地區及部門須在黨中央集中統一領導下，強化全國一盤棋思想，堅持因地制宜與分類指導，優化重大生產力佈局。